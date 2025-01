Bryggan 2 i Malmöstadsdelen Limhamn. Bild: ABG Fastena

ABG Fastena säljer till Annehem

Transaktioner ABG Fastena har tecknat avtal om försäljning av Bryggan 2, en modern samhällsfastighet med hög hållbarhetsprofil, belägen i ABG Fastena har tecknat avtal om försäljning av Bryggan 2, en modern samhällsfastighet med hög hållbarhetsprofil, belägen i det expansiva bostadsområdet Limhamns sjöstad i Malmö. Köpare är Annehem Fastigheter.

Huset uppfördes 2019 av NCC och har hyresgäster inriktade mot samhällsservice såsom Malmö stad, Region Skåne, Kirurgicentrum och Coop. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 7 600 kvadratmeter vid sidan av garage om 350 platser och den genomsnittliga avtalslängden är drygt 6 år. Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om 440 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt.

Fastigheten uppfyller energiklass B och är certifierad enligt BREEAM Very Good.

– Vi gratulerar Annehem Fastigheter till förvärvet av detta fina hus i ett utmärkt läge i Malmö. Vi är övertygade om att Annehem Fastigheter blir en bra ägare som kommer ta fastigheten till nästa nivå, säger Andreas Birgersson, vd för ABG Fastena.

– Vi utvärderar ständigt vad som är bäst väg framåt för våra fastigheter och bolag och i detta fall är det glädjande att kunna sälja denna fina fastighet till Annehem Fastigheter, vilket därmed också blir vår första avyttring sedan ABG Fastenas första affär 2020, säger Philip Söderqvist, investeringschef på ABG Fastena.

– Med stabila kassaflöden från icke-cykliska hyresgäster har vi lyckats skapa en konkurrenskraftig totalavkastning till våra investerare, säger Per Nisses, IR-chef på ABG Fastena.



JLL har varit initiativtagare och köprådgivare till Annehem Fastigheter.

– Jag gläds över förvärvet av denna samhällsfastighet som passar väl in i vår fastighetsportfölj i ett geografiskt område där vi redan har en stark närvaro. Vi stärker också vår diversifiering inom samhällssegmentet och utökar hyresgästportföljen med fler stabila och långsiktiga hyresgäster, säger Monica Fallenius, vd för Annehem Fastigheter.

– Vi är glada att ha varit initiativtagare och bistått Annehem Fastigheter vid förvärv av denna välbelägna samhällsfastighet med både hög miljöprofil och brett serviceutbud. Vi gratulerar båda parter till en fin affär och tackar för ett gott samarbete, säger Pegah Abedini, Director, Capital Markets Sverige.



Planerat till till fastigheten är 18 februari.

