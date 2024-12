ABG Fastena köper fastigheten Ölslanda 10:84 i Lerum. Bild: ABG Fastena

ABG Fastena köper i Göteborg

Transaktioner ABG Fastena förvärvar en lagerfastighet i Lerum, Ölslanda 10:84. Den uthyrningsbara arean uppgår till 3 500 kvadratmeter och fastighetens areal mäter till 7 200 kvadratmeter. Ahlsell är hyresgäst på ett långt hyresavtal. Byggnaden är uppförd 2022. Säljare är ett bolag samägt mellan Varis Förvaltning och Pelldén Fastighet AB.

Bild: ABG Fastena

Philip Söderqvist, Andreas Birgersson och Per Nisses. Philip Söderqvist, Andreas Birgersson och Per Nisses.

– Vi är väldigt nöjda att kunna addera ytterligare ett hus till vår samling av lager- och lättindustrifastigheter. Vi tycker att vi har hållit en tydlig linje i vår tillväxt med hus av bra tekniskt skick i fina, lättillgängliga lägen. ABG Fastena förvaltar nu lager- och lättindustrifastigheter till ett värde om cirka 1,2 miljarder kronor, säger Andreas Birgersson, vd för ABG Fastena.

– Det känns väldigt bra att kunna fortsätta växa vår portfölj med ytterligare förvärv i Göteborg där vi äger tre fastigheter i portföljen sedan tidigare, säger Per Nisses, Head of Investor Relations på ABG Fastena.

– Vi fortsätter med vårt nitiska byggande av vår lager- och lättindustrisatsning och ser fram emot att fortsätta fylla på med förvärv av den här kalibern, säger Philip Söderqvist, Head of Investments på ABG Fastena.



Svefa var rådgivare i affären.

Ämnen