Acrinova utvecklar fastigheten Pukslagaren Västra 4 i Helsingborg till att även inkludera en restaurangdel för Max Burgers. Bild: Acrinova

25-årigt avtal när Acrinova utvecklar i Helsingborg

Uthyrning På handelsfastigheten Pukslagaren Västra 4 i Helsingborg planerar Acrinova att utveckla en befintligt lokal till hyresgästen Max Burgers. Lokalen omfattar 516 kvadratmeter och anpassas för restaurang med drive through och uteservering. Arbetet påbörjas i slutet av sommaren med planerat färdigställande under våren 2025. Avtalet omfattar 25 år.

Med ett strategiskt läge mellan ICA Maxi och Citygross, i nära anslutning till Ängelholmsleden, har fastigheten Pukslagaren Västra 4 på Regementsvägen 5 i Helsingborg en stadig tillströmning av besökare. Acrinova utvecklar nu fastigheten till att även inkludera en restaurangdel för hyresgästen MAX. Den befintliga lokalen om 516 kvm, samt 95 kvm utvändig yta, anpassas till hyresgästens verksamhet med bland annat drive through och uteservering. Avtalet omfattar 25 år.

– Det är jätteroligt att återigen få välkomna Max hamburgare som hyresgäster i Acrinovas lokaler. Projektet har varit planerat en längre tid och med stabiliserade byggpriser kan vi nu påbörja arbetet i slutet av sommaren, säger Ulf Wallén, vd Acrinova.



Entreprenören We Constuction startar arbetet i mitten av augusti med planerat färdigställande under våren 2025. I den inledande delen av projektet utreds även möjligheten att installera solceller på byggnadens tak.

