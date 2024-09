World of Toys öppnar butik i Mörby Centrum. Bild: World of Toys

World of Toys till Mörby centrum

Uthyrning Leksaksbutiken World of Toys expanderar med sin sjätte Sverigebutik i Mörby centrum.

Leksaksbutiken World of Toys nu en ny butik i Mörby centrum. Detta blir varumärkets sjätte butik i Sverige.



– För oss kommer nyöppningen innebära en ännu bredare butikspalett, och vi är glada att World of Toys har valt att expandera med sin senaste butik hos oss säger Håkan Larsson, centrumchef.



Med den nya butiken i Mörby centrum har World of Toys samtliga svenska butiker i Stockholmsområdet och på Arlanda flygplats.



Den nya butiken öppnar den 27 september.

