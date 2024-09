Wihlborgs tecknar avtal med Arm på Ideon i Lund. Bild: Wihlborgs

Wihlborgs tecknar nytt avtal på Ideon

Uthyrning Det snabbväxande chipdesignbolaget Arm har tecknat ett sjuårigt avtal om 5 700 kvadratmeter i Vätet 1 i innovationsdistriktet Ideon. Wihlborgs genomför nu en om- och tillbyggnad av byggnaderna Beta 1-2 i syfte att modernisera fastigheten och öka attraktionen ytterligare i området.

Arm arbetar med framtidens datorprocessorer och har redan lokaler på Ideon, men vill till följd av sin starka tillväxt öka sitt avtryck i Sverige.



Vätet 1, som Wihlborgs förvärvade 2006, består av sex sammanbyggda huskroppar med populärnamnen Beta 1-6. Fastigheten ligger mitt i Ideon Science Park i direkt anslutning till spårvägshållplatsen Ideontorget och med närhet till såväl buss och cykelvägar som parkering. I området verkar Lunds universitet och runt 400 bolag inom områden som connectivity, ICT och life science.



Betahusen är ritade av Lundaarkitekten Peter Torudd och uppfördes under 80- och 90-talen. De för projektet aktuella byggnaderna Beta 1-2 kommer att byggas om och ut för att skapa moderna kontorslokaler och ett nytt uttryck i området. I syfte att minska klimatpåverkan behålls den befintliga stommen och tekniska installationer uppgraderas. Genom en inglasning av den ena innergården mellan huskropparna skapas ett användbart atrium. Hyresgästen förfogar dessutom över en egen trädgård och en nyskapad terrass på det översta planet.

– Betahusen är historisk mark för innovation i Lund och kommer att bli ett perfekt hem för Arm. Som ett företag som bygger "the future of computing" ser vi fram emot att utöka vår närvaro i moderna kontorslokaler som ger våra ingenjörsteam förutsättningarna att utföra bästa möjliga arbete, säger Olof Dellien, vd för Arm Sweden.

– Vi är glada att kunna erbjuda ett tillväxtföretag som Arm Sweden möjligheten att fortsätta verka i Ideon Science Park. Förutom att hyresgästen får fina och anpassade lokaler ges fastigheten och närområdet ett lyft. Den arkitektur som gett fysisk form åt Sveriges första forskningsby har hamnat lite i skymundan av parkeringsplatser och andra kringliggande inslag. Med ombyggnaden lyfter vi fram den ursprungliga arkitektoniska karaktären samtidigt som husen får en ännu bättre standard, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

