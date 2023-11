Alexandra Hagen. Bild: White Arkitekter

White vinner Architect of the year på Dezeen Awards

Bolag Under prestigefyllda Dezeen Awards 2023 i London i går kväll tilldelades White Arkitekter priset Architect of the year. White prisas då kontoret är en ledande röst i strävan mot mer hållbara byggnader.

Dezeen är världens mest inflytelserika magasin inom arkitektur, inredning och design och når över tre miljoner läsare varje månad. Genom kategorin Architect of the year belönar magasinet de mest intressanta och etablerade aktörerna inom arkitektur och uppmärksammar arkitektföretag vars arbete har haft en betydande inverkan på branschen. Vinnaren har valts ut av juryn för Dezeen Awards och Dezeens redaktion.



– Vi är mycket glada och hedrade att tilldelas detta prestigefyllda pris. Det är erkännande för vårt långvariga engagemang och vår ambition att genom arkitekturens kraft driva omställningen till ett hållbart liv. Tillsammans med våra uppdragsgivare och samarbetspartners arbetar vi för att skapa långsiktiga värden som berikar samhället, berör människor och värnar om vår planet, säger Alexandra Hagen, vd, White Arkitekter.



White har sedan länge strategin att söka ny kunskap genom internationalisering. Ett stort intresse för skandinavisk arkitektur i kombination med ett växande intresse för hållbarhet i branschen har stärkt arkitektkontorets internationella närvaro de senaste åren. I dag har White medarbetare i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika. Några av de projekt som väckt nyfikenhet och intresse utomlands är Nya Karolinska, flytten av Kiruna och Sara Kulturhus i Skellefteå som nu är nominerat till Mies van der Rohe priset 2024. Projektet har uppmärksammats som en internationell ledstjärna för hållbar design.



– Hållbarhet har genomsyrat vår verksamhet under en lång tid, vi var tidiga med att etablera en in-houseavdelning för hållbarhet på 90-talet. Genom flera politiska initiativ som exempelvis New European Bauhaus och EU-taxonomin har efterfrågan på hållbar arkitektur ökat de senaste åren vilket visar sig i en ökad efterfrågan på vår kompetens såväl i Sverige som internationellt, säger Alexandra Hagen.



Dezeen Awards prisar världens bästa arkitektur, inredning och design. Det är nu sjätte året som priset delas ut och det har blivit en eftertraktad utmärkelse för arkitekter och formgivare över hela världen. I år har över 4800 projekt från 94 länder skickats in till tävlingen.



Juryns motivering

"Det svenska arkitektkontoret White Arkitekter arbetar med arkitektur, stadsutveckling, landskaps- och inredningsdesign med målet att skapa en mer hållbar framtid. Skandinaviens största arkitektkontor har den genomtänkta produktion som man kan förvänta sig av en mycket mindre studio. Under de 70 år som gått sedan starten har det medarbetareägda kontoret varit en ledande röst i strävan mot mer hållbara byggnader. Studion är ledande inom träkonstruktion och har visionen att alla byggnader de ritar ska vara klimatneutrala 2030."

Ämnen