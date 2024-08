Lars Just, tillträdande CFO för Wästbygg. Bild: Wästbygg

Wästbygg Gruppen rekryterar Lars Just till tjänsten som CFO

Bolag Lars Just blir ny CFO för Wästbygg Gruppen med ansvar för finans- och ekonomifrågor. Han kommer närmast från Förvaltnings AB Framtiden, moderbolag till Göteborgs kommuns fastighetskoncern som även utvecklar och producerar egna projekt. Lars Just har även arbetat i olika roller inom AB Volvo.

– Med sin gedigna erfarenhet av strategiskt arbete inom det finansiella området samt med förändringsfrågor känns det väldigt bra att kunna knyta Lars till oss som vår nya CFO. Jag är övertygad om att Lars, i tätt samarbete med sin avdelning, kommer att bidra till arbetet med att återskapa lönsamheten i vår verksamhet och samtidigt utveckla bolaget vidare mot våra långsiktiga mål, säger Jonas Jönehall, vd och koncernchef.



– Jag ser fram emot att börja på Wästbygg Gruppen, ett bolag jag följt på håll under en tid. Tillsammans med ekonomiteamet och övriga koncernledningen kommer jag nu att ta mig an arbetet kring koncernens finansiella frågeställningar för att säkerställa att Wästbygg Gruppen uppnår sina finansiella mål framåt samtidigt som vi som organisation skapar ett långsiktigt aktieägarvärde, säger Lars Just, tillträdande CFO.



Lars Just tillträder rollen som CFO för Wästbygg Gruppen och som ny medlem i koncernledningen senast vid årsskiftet. För att säkerställa en bra överlämning fortsätter Peter Bryng sitt uppdrag som interim-CFO till dess att Lars är på plats.

Ämnen