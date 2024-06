Flygvy över den älvnära fastigheten där närheten till Stenpiren och Masthuggskajen är tydlig. Bild: Okidoki Arkitekter

Verkstad från varvsindustrin blir techarena

Göteborg Älvstranden Utveckling AB har anlitat Peab för ombyggnation av den före detta varvsbygganden Utrustningsverkstaden på Lindholmen i Göteborg. Den befintliga verkstads- och kontorslokalen håller på att upprustas och renoveras till att bli en ny techarena för startups.

Bild: Okidoki Arkitekter

Visionsbild över den 1700 kvadratmeter stora verkstadshallen i The Yards nya byggnad från och med januari 2025, Utrustningsverkstaden.

– Äntligen är vi i gång på riktigt, med de permanenta lokalerna för The Yard. Att kunna nyttja de äldre byggnaderna på Götaverksområdet för att möta målgruppens behov av ytor och rimliga hyresnivåer samtidigt som vi befolkar och skapar liv i området är fantastiskt. Detta blir också ett viktigt tillskott till Lindholmens ekosystem för framtidens mobilitet, säger Ulrika Palmblad Gröön, Älvstranden Utveckling AB.



Utrustningsverkstaden är en av de byggnader som är kvar från varvsindustrin på Hisingen och som nu återigen kommer öppna upp för utveckling av industri. I byggnaden finns det 1 700 kvadratmeter verkstad och 2 150 kvadratmeter kontor som ska byggas om och anpassas till en modern verkstadsyta samt kontor och coworking. Byggnaden ligger mellan före detta Götaverkens kranar nära Göta älv och med utsikt över södra älvstrandens nya skyline.

– Vi på Peab har lång erfarenhet av ombyggnationer och renoveringar och är väldigt stolta över att få vara med och renovera och bygga om The Yard på Lindholmen. Här tar vi vara på den nuvarande byggnaden, bevarar traverser och öppnar upp för ljusinsläpp från taket och renoverar lokalerna till nya moderna kontor för tech-startups. Det är ett häftigt projekt och inspirerande att få vara med och stärka Göteborgs position som en ledande tech-stad, säger Robert Capalov Johansson, arbetschef på Peab.



Ombyggnationen av Utrustningsverkstaden beräknas vara klar för inflyttning i vid årsskiftet och öppnar för medlemmar i januari 2025. Då lämnar The Yard en annan gammal varvsbyggnad, Pannverkstaden, där konceptet testats under drygt två år.

– Vi ser fram emot att välkomna nya och befintliga medlemmar till The Yards nya och större lokaler i Utrustningsverkstaden. Här får startups och teknikdrivna företag inte bara en unik arbetsplats med industriell känsla utan också närhet till nätverket på Lindholmen, säger Melina Garhed från Älvstranden Utveckling AB. Här erbjuds coworking och en imponerande verkstadshall där tekniska idéer kan omvandlas till verklighet. Något som är unikt i sitt slag och där vi som fastighetsbolag ser en stor efterfrågan.

– Älvstranden Utveckling har ett tydligt uppdrag att utifrån vårt fastighetsbestånd utveckla byggnader och mark, den pågående upprustningen av Utrustningsverkstaden är en del i det. Tillsammans med Business Region Göteborg och Lindholmen Science Park driver vi The Yard för att möta behoven av en techarena för startups på Lindholmen.

