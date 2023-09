Arendal.

Venturi bygger ny anläggning åt Linde i Arendal

Uthyrning Venturi Fastigheter förvärvade under 2021 fastigheten Arendal 3:2 på Kårebogatan i Göteborg där Linde Material Handling AB varit hyresgäst sedan 2005. Fastigheten har ett väldigt strategiskt läge med direktkoppling till Skandiahamnen och mitt emot Volvo Cars Torslanda med den utveckling som pågår runt bilfabriken. Nu har ett nytt 10-årigt hyresavtal tecknats med Linde Material Handling AB för en ny anläggning på fastigheten, där en tidigare outnyttjad byggrätt ska exploateras.

Den nya anläggningen uppgår till ca 3350 kvm och kommer att bestå av kontor, showroom, verkstad och lager. Byggarbetena har påbörjats och beräknas vara färdigställda under hösten 2024. Linde kommer fortsätta bedriva sin verksamhet på fastigheten under byggtiden.



Linde Material Handling är en av världens ledande tillverkare av truckar. Sedan 2006 tillhör Linde KION Group, världens näst största tillverkare av truckar och ledande leverantör av automationslösningar för intralogistik. I Sverige har Linde över 500 anställda.

– Vi är oerhört glada för att Linde väljer att fortsätta utveckla sin verksamhet i Göteborg tillsammans med oss och på befintlig fastighet. I ett nära samarbete har vi tagit fram en skräddarsydd lösning för en modern truckanläggning, där verksamheten dessutom kommer att kunna fortsätta under byggtiden och ge Linde en smidig övergång till nya lokaler, säger Erik Fischer, Venturi Fastigheter.



– Linde har haft en mycket positiv utveckling i Västsverige de senaste åren som lett till att vi vuxit ur våra befintliga lokaler. Genom vårt samarbete med Venturi Fastigheter får vi nu möjligheten till fortsatt expansion av vår affär. Den strategiska placeringen av fastigheten är optimal då många nya och befintliga kunder finns i området, säger Dan Jonasson, regionchef på Linde Material Handling.

