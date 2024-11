Gallerian Shopping i centrala Luleå. Bild: Diös

Växande bolaget dubblar ytan i Diös-gallerian

Uthyrning Fastighetsägaren Diös och Sensor Försäkring förlänger hyresavtalet och inleder i samband med det en stor kontorssatsning i Shopping galleria i Luleå. Sensor Försäkring växer från cirka 800 kvadratmeter till cirka 1 600 kvadratmeter i syfte att inrymma fler medarbetare och skapa förutsättningar för en ännu bättre arbetsmiljö. Inflyttning i de nya ytorna beräknas ske i början på juni 2025.

Det var under 2022 som Sensor Försäkring flyttade in på plan sju och åtta i Shopping. Efter två tillväxtstarka år har bolaget börjat växa ur sina nuvarande lokaler, och med avsikten att anställa ett tiotal medarbetare under 2025 väljer man nu att utöka kontorsytan till det dubbla. Utökningen innebär att Sensor Försäkring flyttar in i före detta gym-ytor på plan sex och sju i byggnaden.

– Det känns fantastiskt roligt att fortsätta vårt samarbete med Sensor Försäkring och att kunna ge dem möjligheten att växa på den plats där de redan är starkt positionerade. Shopping är en byggnad som alltid legat i framkant – förr som världens första inomhusgalleria och i nutid som dynamisk mixfastighet där kontor, butiker och restauranger driver flöden till varandra. Vi är mycket glada över att ha med oss Sensor Försäkring på den resan, säger Emelie Kjellner, kommersiell förvaltare, Diös Luleå.



– Vi trivs väldigt bra i Shopping och när Diös erbjöd oss möjligheten att växa i gallerian var det ingen tvekan. Lokalerna vi adderar faller väl ut med hur vi vill formera oss organisatoriskt och vi får en än mer naturlig och välkomnande entré för kunder och samarbetspartners. Med nya, större lokaler kan vi skapa en ännu bättre arbetsplats som främjar både vårt arbetssätt och vår företagskultur, vilket är viktigt för att bibehålla vår attraktionskraft som arbetsgivare, säger Tommy Grape, HR-chef, Sensor Försäkring Norden AB.

Ämnen