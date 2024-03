Lisen Heijbel, Nordisk investeringschef på Savills IM ser Mipim som en unik temperaturmätare på hur marknaden mår.

"Unikt tillfälle att ta tempen på marknaden"

Mipim Lisen Heijbel är nordisk investeringschef på Savills IM. Under årets upplaga av fastighetsfesten på Rivieran ser hon att det är extra värdefullt att träffa aktörer från de övriga nordiska länderna och att få möjlighet att ta tempen på marknadsläget.

Vad har du för mål med årets Mipim?

– Jag ser det som ett unikt tillfälle att ta tempen på marknaden och verkligen förstå vad som händer därute under ytan. För mig som arbetar med investeringar över hela Norden så blir det extra värdefullt att även hinna träffa rådgivare och aktörer från de övriga nordiska länderna på plats i Cannes.



Vad är det viktigaste du ska göra på Mipim?

– Vara positiv och samla många intryck!



Vad ser du mest fram emot på årets Mipim?

– Vi är i ett väldigt speciellt marknadsläge efter snart två år av nedgång där stor osäkerhet råder inom delar av marknaden. Det ska självklart bli väldigt intressant att diskutera detta ämne djupare under trevliga och informella former.



Påverkas ditt jobb på något sätt av oron i omvärlden och omvärldens förändrade syn på Sverige?

– Jag tror inte att omvärldens syn på Sverige är lika illa som vi svenskar tror att den är. Tvärtom så tror jag det är många som nu sneglar på den svenska marknaden när det visade sig att alla skriverier om fastighetskris förefaller sig överdrivna, där vi ska tacka våra nordiska banker som har agerat ansvarsfullt och står starka. Inom Savills IM så betraktar vi Sverige som en prioriterad marknad och jag konstaterar även att analysfirmor såsom Oxford Economics nyligen lyfte fram den svenska bostadssektorn som extra intressant för investeringar. Men samtidigt så tror jag att ekonomin behöver vända och räntor sänkas innan vi får en mer rejäl ökning av utländska investeringar i den svenska fastighetsmarknaden.



Vem ser du mest fram emot att träffa?

– Jag har möten inbokade med många intressanta personer och får svårt att sålla ut något enskilt möte som mer spännande än något annat.



Vad ska man undvika på årets Mipim?

– Gå i högklackat, att utsätta nordisk vinterblek hud för sol utan solskydd samt att boka in för många möten med branschkollegor som sitter tvärs över gatan i Stockholm.



Vad får man inte missa på årets Mipim?

– Jag kommer att lyssna på Sanna Marins öppningstal (tisdag klockan 15.10) – kul att hon är inbjuden att hålla talet från ett nordiskt perspektiv och det kommer att bli intressant att höra hennes syn på fastighetsbranschen såväl som rådande omvärldsoro och koldioxidneutralitet.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

