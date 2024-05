Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef och vd för Obos. Bild: Obos

Tydlig nedgång inom bostadsutveckling för Obos

Bolag Obos ser en tydlig nedgång inom affärsområdet bostadsutveckling under första kvartalet 2024, men i övrigt levererar bolagets andra affärsområden goda resultat. Det ger ett resultat före skatt på 360 miljoner NOK första kvartalet 2024, vilket är 18 miljoner NOK lägre än samma period förra året.

Rörelseintäkterna under första kvartalet 2024 uppgick till 2 983 miljoner NOK, en minskning med 118 miljoner NOK jämfört med samma period föregående år. Bostadsutveckling hade ett resultat före skatt på -302 miljoner NOK, något som belastar det totala resultatet. Affärsområdet bostadsutveckling hade vid samma tidpunkt förra året ett resultat på -49 miljoner NOK.



– Lönsamheten i pågående och avslutade projekt har försvagats till följd av ökade finansieringskostnader och generella inflationsdrivna kostnadsökningar i projekten samt en högre andel osålda färdigställda bostäder. Detta i kombination med färre tillträden ger en tydligt negativ resultatpåverkan i första kvartalet. På årsbasis räknar vi ändå med ett marginellt positivt resultat från affärsområdet, säger Obos koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.



Goda resultat från Obos övriga affärsområden; förvaltning och konsultverksamhet, kommersiella fastigheter, investeringsverksamheten samt bank och fastigheter bidrar dock till att koncernens totala resultat blir positivt.



Daniel Kjørberg Siraj menar dock att det finns ljuspunkter inom bostadsutveckling; Under det första kvartalet sålde Obos 533 bostäder (brutto), upp från 430 samma period förra året. I Sverige såldes 230 bostäder varav 174 inom OBOS Sverige, som tillverkar styckehus i trä, vilket bidrog till att lyfta bostadsförsäljningen. Obos hade vid kvartalets utgång 1 736 bostäder under produktion i Sverige.



Bolaget byggstartade 309 bostäder under första kvartalet och hade totalt 5 221 bostäder under uppförande vid kvartalets slut, varav 61 procent är sålda. Det är en minskning från 7 402 bostäder med en försäljningsgrad på 67 procent i slutet av första kvartalet förra året.



– Den lägre försäljningsgraden speglar att vi påbörjat flera projekt på lägre förköpsnivåer för att behålla möjligheten att erbjuda medlemmarna bostäder de kommande åren. Vi är fortfarande en av de största bostadsbyggarna i Norden, säger Daniel Kjørberg Siraj.



Affärsområdet förvaltning och rådgivning hade ett resultat före skatt på 57 MNOK (37 MNOK) och kan peka på ett ökat antal förvaltningsavtal och effektiviserad drift som påverkat resultatet positivt.



Inom kommersiella fastigheter har en ökad uthyrningsgrad och indexering av hyresintäkter bidragit till ökade rörelseintäkter under kvartalet. Kommersiella fastigheter levererade ett resultat före skatt på 384 miljoner NOK, en ökning med 146 miljoner NOK från samma period föregående år.

