Rosenlundsgatan 4, Göteborg. Bild: Novier

Två nya uthyrningar för Novier i centrala Göteborg

Uthyrning Novier hyr ut två lokaler inom ramen för bolagets förvaltningsuppdrag för Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Tryggliv. Det handlar om sammanlagt strax under 500 kvadratmeter på Klädpressaregatan 1 och Rosenlundsgatan 4 i Göteborg.

IT-företaget Medius Sverige flyttar under våren 2025 in i kontorslokaler om 240 kvadratmeter på Klädpressaregatan 1, medan projekt- och inredningsentreprenören Yllw kommer att etablera sitt kontor på gatuplan om cirka 250 kvadratmeter på Rosenlundsgatan 4. Även här är inflyttningen planerad till våren 2025.



– Vi ser fram emot att flytta in i vår nya kontorslokal i centrala Göteborg. De nyrenoverade lokalerna kommer bli moderna och inspirerande. Läget är perfekt för både oss och våra kunder, säger Andreas Alfredsson, VP Professionals Services, på Medius.



– Rosenlundsgatan ger oss en verksamhetsanpassad och inspirerande miljö som passar både vår vision och affär. Vi ser fram emot att välkomna kunder och medarbetare till våra nya lokaler, säger Mille Milehem, CEO, på Yllw.



– Vi är stolta över att få Medius och Yllw som våra nya hyresgäster. Vi strävar alltid efter långsiktiga och framgångsrika partnerskap och ser fram emot att stödja deras verksamheter med moderna och funktionella lokaler, säger Pontus Lindqvist, Property Asset Manager på Novier.

