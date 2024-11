Olof Andersson. Bild: Pernila Wästberg

Trianon ökar förvaltningsresultatet med 20 procent och lägger fram ny affärsplan

Bolag Trianon ökar förvaltningsresultat, driftöverskott och hyresintäkter i Q3. Bolaget presenterar också en ny affärsplan för 2025–2030 och styrelseordförande Viktoria Bergman har meddelat valberedningen att hon inte ställer upp för omval.

Resultat i korthet för perioden januari-september 2024

- Hyresintäkterna ökade med 4 procent och uppgick till 572,8 Mkr (549,7).

- Driftsöverskottet ökade med 5 procent och uppgick till 395,3 Mkr (374,8) och överskottsgraden uppgick till 69 procent (68).

- Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent och uppgick till 133,0 Mkr (116,3).

- Periodens resultat uppgick till 25,0 Mkr (108,4) motsvarande ett resultat per aktie om 0,09 kr per aktie (0,42) både före och efter utspädning

- Avkastning på eget kapital uppgick till 0,6 procent (2,7)

- Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 37,1 Mkr (-46,9).

- Värdeförändring derivat uppgick till -30,7 Mkr (38,3).



Resultat i korthet för tredje kvartalet 2024

- Hyresintäkterna ökade med 10 procent och uppgick till 197,6 Mkr (178,9).

- Driftsöverskottet ökade med 7 procent och uppgick till 142,9 Mkr (133,4) och överskottsgraden uppgick till 72 procent (75).

- Förvaltningsresultatet ökade med 20 procent och uppgick till 49,1 Mkr (41,0).

- Periodens resultat uppgick till -47,2 Mkr (10,3) motsvarande ett resultat per aktie om -0,24 kr per aktie (-0,02) både före och efter utspädning.

- Avkastning på eget kapital uppgick till -3,6 procent (0,8).

- Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 81,1 Mkr (-72,2).

- Värdeförändring derivat uppgick till -71,6 Mkr (36,3).



Väsentliga händelser tredje kvartalet 2024

- Sålde samtliga aktier i Stjernplan och tecknade avtal om förvärv och tillträdde 500 lägenheter i Ystad och Skurup till ett överenskommet fastighetsvärde om 610 Mkr. Förvärvet skedde genom reglering av fordran, vilket innebar en begränsad likviditetseffekt för Trianon.

- Minskade energiförbrukningen med 7 procent januari-september jämfört med föregående år.



Händelser efter periodens utgång

- Styrelsen beslutade 6 november om ny affärsplan 2025-2030 med nya finansiella mål och hållbarhetsmål samt ny utdelningspolicy.

- Nya tecknade kommersiella kontrakt uppgick till över 10 Mkr hittills i år.

- Trianons valberedning inför årsstämman 2025 har sammankallats och utgörs av styrelsens ordförande samt en representant envar av bolagets fyra största aktieägare. Viktoria Bergman, styrelseordförande i Trianon, har meddelat bolagets valberedning att hon inte står till förfogande för omval på årsstämman 2025.



Vd Olof Andersson kommenterar rapporten:

– Under tredje kvartalet ökade vi våra hyresintäkter med 10 procent och i jämförbart bestånd med 6 procent. Driftnettot ökade med 7 procent och i jämförbart bestånd med 2 procent. Förvaltningsresultatet ökade med 20 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det är nu fjärde kvartalet i rad som vi ökar förvaltningsresultatet, vilket vi ser kommer att fortsätta.

– Nu är omställningarnas och anpassningarnas tid förbi. Vi blickar framåt och ska med full kraft och övertygelse leverera på våra finansiella mål och hållbarhetsmål med tillväxt, värdeskapande och den goda affären i fokus. Senast 2030 ser vi framför oss ett fastighetsvärde på cirka 20 Mdkr. I Trianon finns ett gott affärsmannaskap, en erfaren ledning samt engagerade medarbetare. Detta innebär att vi även framåt kommer att kunna leverera ökat aktieägarvärde.



Samtidigt som man presenterar Q3-resultatet offentliggör även Trianon en ny affärsplan för perioden 2025–2030.



Finansiella mål

Följande finansiella mål är fastslagna med nya mål för förvaltningsresultat per aktie, avkastning på eget kapital samt belåningsgrad. Målet för räntetäckningsgrad är oförändrat.



- Öka förvaltningsresultatet per aktie med 12 procent per år i genomsnitt över en konjunkturcykel.

- Avkastning på eget kapital ska överstiga 10 procent per år i genomsnitt över en konjunkturcykel.

- Belåningsgraden ska långsiktigt understiga 55 procent.

- Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,75 gånger.



Hållbarhetsmål

Samtliga hållbarhetsmål är uppdaterade för att fokusera på de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna för Trianon - hur bolaget påverkar och påverkas av omvärlden. Målen inkluderar faktorer som koldioxidutsläpp, energiförbrukning, trygghet, arbetsmiljö samt finansiering.



- Halvera CO2 -utsläpp i scope 1 och 2 till 2030 jämfört med basår 2021.

- Genomsnittlig energiförbrukning i våra fastigheter ska ej överstiga 100 kWh per kvadratmeter 2030.

- Arbeta för ökad trivsel och trygghet i våra bostadsfastigheter. Mäts genom Nöjd kund-index (NKI) där serviceindex ska vara minst 83 procent 2030.

- Vara en inkluderande och attraktiv arbetsgivare med en jämställd och hälsosam arbetsmiljö – en arbetsplats som en stor andel av Trianons medarbetare rekommenderar. Mäts genom Employee Net Promoter Score (eNPS) där 50 poäng ska uppnås 2030.

- Andel hållbar finansiering ska uppgå till 100 procent.



Utdelningspolicy

Utdelningen ska långsiktigt uppgå till högst 30 procent av förvaltningsresultatet minskat med betald skatt.



Olof Andersson kommenterar:

– Trianons nya affärsplan 2025-2030 fokuserar på tillväxt, värdeskapande och den goda affären, som för oss innebär att affärsnytta alltid ska kombineras med både kundnytta och samhällsnytta. Vi ska kontinuerligt investera i fastighetsutveckling, stadsutveckling och förvärv som genererar en avkastning som långsiktigt bidrar till att uppnå koncernens mål.

