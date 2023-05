Thomas Hietto tillträder som ny affärsområdeschef på Sweco Finland. Bild: Sweco

Thomas Hietto utsedd till ny affärsområdeschef för Sweco Finland

Bolag Thomas Hietto tillträder som ny affärsområdeschef för Sweco Finland och blir också medlem i Swecokoncernens ledningsgrupp från den 1 juni 2023. Han efterträder Markku Varis som går i pension efter 30 år inom företaget.

Under större delen av sin karriär har Thomas Hietto arbetat för Kone Corporation i flera ledande befattningar och på olika marknader över hela världen. Han har också varit biträdande VD för Caverion Corporation. Thomas Hietto har en master i industriell ekonomi från Helsingfors tekniska högskola (Aalto-universitetet) samt en master i företagsledning från Stanford Graduate School of Business, USA.



Thomas Hietto efterträder Markku Varis som går i pension efter 30 framgångsrika år på Sweco.



– Jag är glad att presentera Thomas Hietto som ny affärsområdeschef för Sweco Finland och hälsa honom välkommen till koncernens ledningsgrupp. Thomas har mångårig och omfattande erfarenhet av att leda stora internationella organisationer och förbättra deras resultat i tider av förändring, och jag är övertygad om att han kommer att leda Sweco Finland mot fortsatta framgångar. Jag vill också tacka Markku Varis, som har varit instrumentell i Sweco Finlands positiva utveckling och en värdefull medlem i koncernens ledningsgrupp, säger Åsa Bergman, vd och koncernchef på Sweco.



– Jag är glad att börja i bolaget och i ett team som är så helt inställt på att ta sig an några av vår tids största utmaningar. Jag ser fram emot att börja på Sweco, att arbeta tillsammans och bygga upp och stärka våra medarbetare på ett sätt som kommer att gynna både våra kunder och samhället i stort, säger Thomas Hietto.

