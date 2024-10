Anna Hurtig. Bild: Svenska Hus

Svenska Hus hyr ut i Landskrona

Uthyrning Emrahus flyttar in i Svenska Hus historiska banklokal – Skapar modernt kontor och showroom mitt i Landskrona.

Emrahus AB flyttar in i Svenska Hus anrika lokaler på Storgatan 31 i Landskrona. Den gamla banklokalen kommer att omvandlas till ett modernt kontor och showroom på 441 kvadratmeter. Företaget förväntas flytta in den 1 december i år.



Emrahus AB är ett företag som specialiserar sig på att utveckla och bygga LSS-boenden, bostäder för personer med särskilda behov. Företaget grundades med en vision att skapa kloka och schyssta bostäder som är både emotionellt och rationellt utformade. Deras bostäder, kallade Emrahem, är framtagna i samarbete med experter inom psykologi, neurodesign och kognitiv tillgänglighet för att minska stress och konflikter för de boende.



Emrahus har sitt huvudkontor i Häljarp, Skåne, och de arbetar aktivt med att skapa inkluderande och hållbara boendemiljöer. Företaget har också ett stort fokus på energisnålt byggande.

– Vi fastnade för lokalen delvis för att den för oss har ett väldigt bra läge. Det är centralt men inte mitt på gågatan. Men framförallt var det den storslagna atmosfären med fem meter i takhöjd, kupolvalv och de stora härliga fönsterna mot norr som ger ett fint ljus som lockade oss. Här kommer vi att få väldigt fina ytor. Vi kommer kunna bjuda in till workshops och ha projekteringsmöten på plats, något vi tidigare behövt åka iväg till Malmö för. Vi drömmer också om att framöver kunna öppna upp, kanske en fredag i månaden, för ett fik för personer inom LSS som ju givetvis ligger oss varmt om hjärtat. Vi har blivit bemötta på lösningsorienterat och trevligt sätt. Avslutningsvis kan vi säga att vi känner oss otroligt varmt välkomna in i Svenska Hus lokal, säger Robin Berkhuizen, vd på Emrahus.

– Vi är mycket glada över att välkomna Emrahus med dess verksamhet till våra lokaler. Deras vision och engagemang för att skapa en inkluderande och inspirerande arbetsmiljö stämmer väl överens med våra värderingar. Vi ser fram emot ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete, säger Anna Hurtig, regionchef Skåne kommersiellt på Svenska Hus.

