Bild: Bjurfors

Svensk Mäklarstatistik: Ökade villapriser men ner för bostadsrätter

Bostäder Under juli steg priserna på villor med +0,5 procent medan bostadsrätterna sjönk med -1,2 procent. På årsbasis har priserna på bostadsrätter ökat med +1,7 procent medan villapriserna ökat med +1,2 procent. Detta enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter



Priserna i Storstockholm minskade med -2%, i Storgöteborg med -0,4% medan de ökade med +1% i Stormalmö. I samtliga centrala områden ökade priserna något. Den avvikande nedgången i Storstockholm förklaras till stor del av minskad andel försäljningar i innerstaden där priserna är som högst. Årstakterna i stadsområdena varierar från nära oförändrat i centrala Göteborg upp till knappt +3% i centrala Stockholm, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.



Villor



Villapriserna i samtliga storstadsområden förblev nära oförändrade under juli. Att riket ökar något mer beror på att villor utanför storstadsområdena sammantaget ökade med nära +1%. På årsbasis har villapriserna ökat från nära oförändrat i Storgöteborg till nästan +4% i Stormalmö, säger Per-Arne Sandegren.



Marknaden



Trenden med ökande antal försäljningar fortsätter. De senaste tre månaderna har det sålts 41.300 bostäder mot 36.900 samma period förra året, det motsvarar en ökning på +12%. Av dessa var 25.300 bostadsrätter (+9%) och 16.000 villor (+16%) avslutar Per-Arne Sandegren.



Mäklarsamfundets kommentar



– Juli är en av de lugnaste månaderna på bostadsmarknaden, men i år var det större aktivitet än vanligt. Antalet villaförsäljningar i juli var till och med något fler än under pandemiåren 2020 och 2021. Det såldes dessutom nästan 1.000 fler bostadsrätter än under juli 2023, säger Oskar Öholm, vd på Mäklarsamfundet.

