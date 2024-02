Peter Wågström, ny styrelseordförande för Sveafastigheter. Bild: Håkan Lindgren

Sveafastigheter tillsätter nya styrelseledamöter inför ägarspridning

Bolag Den nya styrelsen för Sveafastigheter har presenterats inför en framtida ägarspridning, ledd av styrelseordförande Peter Wågström.

I linje med SBB:s nya strategi avser Sveafastigheter att etableras som ett fristående dotterbolag till SBB under ledning av en självständig styrelse och ledning. Sveafastigheters styrelse kommer stötta ledningen med att skapa optimala förutsättningar för att bolaget ska kunna dra nytta av sin unika marknadsposition och den ägarspridning som är planerad under 2024.



– Sveafastigheter är ett bolag med fina tillgångar och kompetenta medarbetare. Styrelsen ser fram emot att tillsammans med ledningen genomföra Sveafastigheters strategi och medverka till genomförandet av en ägarspridning som skapar förutsättningarna för Sveafastigheter att uppnå sin fulla potential, säger Peter Wågström, styrelseordförande i Sveafastigheters nya moderbolag.



Styrelsens ordförande Peter Wågström har lång erfarenhet från ledande befattningar inom svenska bygg- och fastighetsbolag. Han har även betydande styrelseerfarenhet och är bland annat styrelseordförande i Arlandastad Group och styrelseledamot i AP3.



Styrelsen består utöver Peter Wågström av Per O Dahlstedt, Sanja Batljan, Jenny Wärme, Christer Nerlich och Peder Johnson. Samtliga styrelseledamöter tillträdde den 7 februari.

