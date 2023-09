Nya datumet för offentliggörandet av tredje kvartalsrapporten blir 30 november. Bild: Sbs

Studentbostäder i Norden senarelägger delårsrapport för tredje kvartalet

Ekonomi/Finansiering Styrelsen för Studentbostäder i Norden AB har kommunicerat sin avsikt om att genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 331 miljoner kronor. Med anledning av företrädesemission som då sker kommer offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden januari–september 2023 att flyttas fram tre veckor.

Teckningsperioden i företrädesemissionen löper mellan 13 oktober 2023 och 27 oktober 2023. För att möjliggöra för personer i ledande ställning, så kallade insynspersoner, som omfattas av 30-dagars handelsförbud inför offentliggörandet av bolagets finansiella rapporter, att delta i företrädesemissionen har SBS:s styrelse beslutat att senarelägga offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden januari–september 2023.



Delårsrapporten för perioden januari–september 2023 kommer att offentliggöras den 30 november 2023 istället för det tidigare kommunicerade datumet den 9 november 2023.



Företrädesemissionen genomförs i syfte att stärka bolagets finansiella ställning som försämrats till följd av höjda räntor. Bolaget har i samband med emissionen också sökt om ändrade villkor för sina obligationer hos obligationsinnehavarna.



– Genom företrädesemissionen och ändringen av obligationsvillkoren stärker vi bolagets finansiella ställning och får väsentligt bättre förutsättningar att fortsätta utveckla Studentbostäder i Norden och erbjuda studenterna moderna och effektiva studentboenden. Fokus just nu är att färdigställa projekten i Spånga och Norrköping vilket kommer öka hyresvärdet med sammanlagt cirka 98 miljoner kronor, säger vd Rebecka Eidenert.



Av de 331 miljoner som Studentbostäder vill ta in, försvinner 50 miljoner i en kvittning (motsvarar de förskottsbetalningar som lämnats i samband med den riktade emissionen på 50 miljoner kronor) och 10 miljoner i form av emissionskostnader. Det innebär att bolaget lämnas kvar med 271 miljoner kronor. Av dessa pengar ska cirka 120 miljoner gå åt till att amortera på obligationerna, och 90 miljoner till ovannämnda projekten i Spånga och Norrköping. Resterande 61 miljoner ska användas till löpande verksamhet och allmänna bolagsändamål för att säkerställa tillräckligt rörelsekapital.



Under morgonen skrev Dagens industri i en analys att Studentbostäder, som har Fastator som huvudägare, närmar sig en kollaps. Anledningen är en hög skuldsättning, låneförfall samt svaga ägare, enligt tidningen.

