Byggstart beräknas till 2025 och hotellet och arenan är tidsberäknat för öppning sent 2028. Bild: PES-Architects Ltd

Strawberry satsar över fyra miljarder i nya eventarenan

Bolag Strawberry fortsätter sin expansion på den finska marknaden. Hösten 2028 öppnar ett nytt fullservicehotell i episcenter av stadens, och ett av Finlands, största utvecklingsprojekt just nu Ratapiha Arena.

Närmare 370 miljoner euro (cirka 4,3 miljarder kronor) satsas nu på att skapa en modern eventarena i världsklass i finska Åbo. Storsatsningen som görs omfattar också butiker, restauranger, kontor, bostäder och hotell. Total investering inklusive lägenheter är 700 miljoner euro (cirka 8,2 miljarder kronor). Genom ett avtal med fastighetsägaren Turun Ratapihan Kehitys Oy kommer Strawberry driva hotellverksamheten i arenan.

– Vi har länge haft ögonen på Åbo och är därför oerhört glada över att en möjlighet nu uppstått att både öppna ett hotell i ett av Finlands just nu mest spännande stadsutvecklingsområden och att bidra med vårt kunnande och vår erfarenhet av stadsutveckling och skapandet av attraktiva områden. Det här blir ett mycket bra tillskott till hotellmarknaden i Åbo och till Strawberrys nordiska hotellportfölj, säger ägaren av Strawberry Petter Stordalen.



Det nya hotellet med direktingång till arenan kommer utöver 249 hotellrum också tillföra marknaden ytterligare kapacitet vad gäller möten genom närmare 1 000 kvadratmeter mötesytor. Syftet är att bidra till att ytterligare möten, kongresser och event förläggs till Åbo. Hotellet kommer också erbjuda förstklassig restaurangupplevelse med fokus på bra råvaror och en kreativ och inbjudande meny. Högst upp på byggnadens tolfte våning kommer Åbobesökarna att kunna njuta av drinkar i hotellets skybar eller under varma sommarkvällar på terrassen.

– Det känns otroligt bra att historiska och trendiga Åbo blir nästa stora och viktiga steg i Strawberrys expansion i Finland. Vi kompletterar och tillför någonting nytt till hotellmarknaden i stan med detta fantastiska mötes- och eventhotell och ger samtidigt en fingervisning om att den resa Strawberry påbörjat i Finland bara har börjat, säger Erika Ehrnrooth, COO Strawberry Finland.



Byggstart beräknas till 2025. Från 2028 och framåt kommer området gradvis öppnas upp för verksamhet. Hotellet och arenan är tidsberäknat för öppning sent 2028.

– Vi är mycket nöjda med hyresavtalet som tecknats med Strawberry och särskilt med deras innovativa tänkande kring konceptet för Ratapiha-hotellet, tack också till att Finesco Capital Oy och Nordic Hotel Consulting Oy hjälpt oss att förhandla med Strawberry och slutföra hyresavtalet. Hotellet kommer att leverera ett internationellt servicekoncept för Ratapiha, vilket möjliggör utbyggnad av stadskärnan och utveckling av området. Naturligtvis kommer hotellet även att betjäna Logomo och andra operatörer i området och tillföra mångfald till stadens hotellutbud, säger Ilkka Kilpimaa, styrelseordförande för Turku Ratapihan Kehitys Oy.



Hyresavtalet mellan fastighetsägaren Turku Ratapihan Kehitys Oy och Strawberry är tecknat på 20 år.

