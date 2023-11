Hotell Liseberg. Bild: Semrén Månsson Arkitekter

Strawberry öppnar nytt hotell i Göteborg

Uthyrning Under 2026 öppnar Strawberry sitt femtonde hotell i Göteborg. Hotellet är tänkt att bli en viktig del av det framväxande Destination Liseberg. Hotell öppnar hos Fastighets AB Typographia – ett bolag som ägs av Bygggöta, Profura fastigheter, Grandab och SRU AB – och uppförs av Tornstaden. Hotellet ritas av Semrén & Månsson.

En av Nordens mest populära besöksmål fortsätter att utvecklas. Satsningar som vattenvärlden Oceana, upplevelsecentret World of Volvo tillsammans med Svenska mässan och Ullevi ökar trycket och behovet av mer boende i området. Göteborgs stad och Lisebergs önskan om att ta vara på den industrihistoriskt värdefulla Rundqvists boktryckeri blir därför en välkommen lösning.

– Oavsett hur gammal man är så är det en speciell känsla att komma till Liseberg. Jag älskar pirret i magen man får när man går genom grindarna och ser människorna, attraktionerna och hör ljudet från karusellerna, musiken och tjuten från de som är påväg nerför i Balder. Det känns därför otroligt roligt att tillsammans med Fastighets AB Typographia gå in i detta projekt och komplettera det utbud som finns i området. Det här blir ett fint tillskott till vår hotellportfölj och kommer garanterat skapa nya minnen för våra gäster, säger Petter Stordalen, ägare Strawberry.



Det 217 rum stora hotellet omfattar två byggnader där hotellets entré och lobby kommer att vara den klassiska byggnaden som fram till nyligen innehöll Rundqvists boktryckeri. Utöver befintlig byggnad så uppförs också en ny hotellbyggnad på 16 våningar där hotellets gästrum kommer att finnas samt restaurang och bar. Inspiration till arkitektur och design hämtas från platsens och byggnadens historia som boktryckeri för att skapa en hemtrevlig och familjär miljö.

– Det känns fantastiskt bra att vi nu tillsammans med Strawberry kan ta vara på den gamla boktryckeribyggnaden och inkorporera den med en ny huskropp och skapa ett hotell som attraherar såväl affärsresenären som familjen. Det kommer märkas att hotellet har själ genom sin historiska byggnad men till det adderar vi nya upplevelser som hotellets gäster kommer att skapa i Göteborg, säger Carl Petre, Fastighets AB Typographia.



Den nya bygganden ritas av Semrén & Månsson. Den kommer alltså att med den historiska byggnaden. Tillbyggnadens detaljerade röda fasad och tegelsockel knyter an till den gamla byggnadens och områdets industriella karaktär.

– Vi är stolta att i detta expansiva område kring Liseberg ha väckt liv i en gammal historisk byggnad med stark karaktär. Vi har återställt det gamla tryckeriet till sin forna glans och tar dess historia in i framtiden, säger Isak Heedman, arkitekt på Semrén & Månsson, och fortsätter:

– Som höghus betraktat är det speciellt i staden då den inte är strikt modernistisk. Det är snarare inspirerat av områdets äldre industriarkitektur och tryckeriets historia. Detaljeringen i fasaden med skuggverkan och reliefer bidrar till en vacker byggnad mellan Liseberg och World of Volvo.



Det nya hotellet som öppnar 2026 blir ett välkommet komplement till områdets existerande utbud.

– Lisebergs 100-åriga historia är ett resultat av mångfalden av väldigt engagerade människor och drivkraften att alltid tänka nytt, lyssna på besökarna och förmågan och viljan att samarbeta. Jag är därför oerhört glad över att vi med vår nya granne kan tillföra Lisberg ytterligare boendealternativ och det genom en engagerad och framgångsrik hotelloperatör som Strawberry. Det här är bra för besökarna, för Liseberg och för Göteborg, säger Lisebergs vd Andreas Andersen.



Och det är ingen tvekan om glädjen och engagemanget från hotelloperatörens sida.

– Jag älskar att skapa hotell i historiska miljöer och ta vara på själen. Därför är det extra kul att vi nu utvecklar ett hotell som bygger på ett fundament av alla tryckta böckers berättelser och de glada tjuten från sockervaddsätande barn. Det här blir garanterat Göteborgs charmigaste hotell med ett unikt läge och karaktär, säger Petter Stordalen.







Bygget påbörjas omedelbart och hotellet ska stå klart för inflyttning andra kvartalet 2026.

