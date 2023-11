Tre av hotellen som ska renoveras. Bild: Strawberry

Strawberry och Västerkulla investerar i åtta hotell

Sverige Från Clarion Collection Hotel Uman i norr till Fregatten i syd. Nu investerar Strawberry tillsammans med fastighetsägaren Västerkulla över 180 miljoner i att renovera åtta av Strawberrys mest populära hotell. Samtidigt förlängs hyresavtalet vilket garanterar fortsatt hotellverksamhet i fastigheterna i upp till 20 år.

Åtta av kedjans 29 hotell i Sverige går in i en period av renovering och i vissa fall utbyggnad.



– Den massiva insats vi nu gör i Clarion Collection är den största sedan hotellkedjan bildades för närmare 30 år sedan. I ett svep höjer vi nu åtta av hotellens standard genom renoveringar och investeringar i fastigheterna. Satsningen vi gör tillsammans med fastighetsägaren Västerkulla är inte bara någonting som garanterar hotellens fortsatta position på hotellmarknaden utan är också reella investeringar i svensk historia. Hotellen bär var och en på bitar av vårt gemensamma kulturarv som till exempel Clarion Collection Hotel Kompaniet som var platsen där Nordiska Kompaniet i sju decennier tillverkade några av världens lyxigaste möbler, med dåtidens kändisar, kejsare och kungar som kunder, säger Petter Stordalen, ägare till Strawberry.



Investeringarna i hotellen startar omedelbart och beräknas vara avslutade de närmaste åren. Insatserna i respektive hotellfastighet är skiftande. Från smärre förbättringar till mer omfattande som på Clarion Collection Hotel Kompaniet i Nyköping och Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell i Eskilstuna. Utöver renovering av hotellen kommer också hotellen i Umeå, Oskarshamn, Karlstad och Varberg att utökas med sammantaget närmare 100 nya hotellrum genom utbyggnad eller konvertering av hotellens befintliga ytor.



– Det är verkligen väldigt roligt att tillsammans med Strawberry fortsätta att utveckla både fastigheterna och hotellen. Vi kommer under 2024 att påbörja arbetet med att ta dessa hotell till nya och högre nivåer och räknar med att vara klara med alla åtta hotell under 2025. Jag är uppriktigt glad över att vi tillsammans med Strawberry tar vårt redan fina samarbete till en ännu högre nivå, säger Clas Hjorth, vd Västerkulla Hotell Holding.



De åtta hotell som omfattas av investeringen är:

Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell, Eskilstuna

Clarion Collection Hotel Victoria, Jönköping

Clarion Collection Hotel Bilan, Karlstad

Clarion Collection Hotel Kompaniet, Nyköping

Clarion Collection Hotel Post, Oskarshamn

Clarion Collection Hotel Majoren, Skövde

Clarion Collection Hotel Uman, Umeå

Clarion Collection Hotel Fregatten, Varberg

