Fredrik Sträng föreläser på Stora Hållbarhetsdagen GBG den 23 november på Elite Park Avenue Hotel.

Stora Hållbarhetsdagen GBG: Från mobbad och höjdrädd till Guinness rekordbok

Stora Hållbarhetsdagen Göteborg Den 23 november är det dags för den andra upplagan av Stora Hållbarhetsdagen GBG på Elite Park Avenue Hotel. Det här är mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor och vill ha koll på de senaste trenderna och affärsmöjligheterna på området samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter. Under dagen får vi, bland mycket annat, lyssna till ett inspirerande föredrag av en av världens allra främsta höghöjdsklättrare med sju toppar över 8 000 meter. Säkra din plats i dag!

Fredrik Sträng är Närke-killen som var mobbad, notorisk höjdrädd och som gick i terapi för sin dödsångest till att bli Sveriges främsta höghöjdsklättrare med bland annat sju toppar över 8 000 meter och ett Guinness världsrekord. Efter klättringar på liv och död, och där Mount Everest är ett av bergen som han bestigit, så vet han att inställningen avgör om han lyckas eller misslyckas, om han överlever eller inte.

– Nyckeln till framgång är att ha jävligt kul på jobbet, älska motvind och inse att om inte dina tankar, tal och beteenden för dig närmare ditt mål så bör du ändra strategi!

Hållbarhet är inte bara en självklarhet utan ett måste för Fredrik Sträng. Bland annat engagerar han sig i ett eget projekt som han kallar "Last of the wild" som handlar om att skydda de sista kvarvarande vildmarkerna på planeten.

Missa inte det inspirerande föredraget med Fredrik Sträng, klättrare/äventyrare på Stora Hållbarhetsdagen GBG den 23 november på Elite Park Avenue Hotel!

Anmäl dig här.





Dagen är fylld av analys, inspiration och nätverkande. Se hela programmet här.



Moderator är kunniga och populära Åsa Lindell. Läs mer om henne och övriga talare här.



Partnerföretag är: Rekomo, Framtiden, Sally R, Göteborg Energi, Planima, Mestro, KPMG och Hållbar Teknik. Läs mer om dem här.



Stora Hållbarhetsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor. Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna inom hållbarhetsområdet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen