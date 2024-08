Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter. Bild: Stenhus Fastigheter

Stenhus minskar förvaltningsresultatet med drygt nio procent

Bolag I rapporten för andra kvartalet 2024 redovisar fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter ett lägre förvaltningsresultat jämfört med samma period året innan. Driftnettot och hyresintäkterna ökade.

Stenhus förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan, uppgår till 78,8 miljoner kronor (86,9), vilket är en minskning med 9,3 procent mot föregående år.



Under perioden har Stenhus ingått hyresavtal med Motonet, Dollarstore och Areco, omfattande totalt cirka 9 900 kvadratmeter på fastigheterna Köpmannen 7 och Köpmannen 12 i Hälla, Västerås. Totalt sammanlagt underliggande hyresvärde är cirka 16,7 miljoner kronor per år. Den genomsnittliga löptiden på kontrakten är drygt 12 år.



Hyresintäkterna ökade med 7,7 procent, till 257,7 miljoner kronor (239,2). Detta är en en ökning med 7,7 procent mot föregående år. Driftnettot landade på 201,1 miljoner kronor (184,7), vilket är en ökning med 8,9 procent.



Stenhus har ingått avtal om försäljning av sex stycken fastigheter samt avyttrat och frånträtt en fastighet, indirekt genom ett flertal bolagsaffärer. Totalt sammanlagt underliggande fastighetsvärde är 172 mkr vilket innebär en premie om drygt en procent jämfört med bokfört värde och en värdeökning under innehavstiden om 19 mkr. Frånträde skedde under kvartal två 2024.



De totala värdeförändringarna i fastighetsbeståndet hamnade på -62,4 miljoner kronor (-182,9). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -51,6 miljoner kronor (-176,6), medan totala värdeförändringar i derivat uppgick till -24,3 miljoner kronor (25,7).



Stenhus har ingått avtal med I.A Hedin Fastighet AB om förvärv av fastigheten Göteborg Biskopsgården 44:4 genom förvärv av samtliga aktier i fastighetsägande bolag. Bolaget har också, genom dotterbolag, ingått avtal om försäljning av 70 procent av aktierna i Stenhus Uttern Holdco AB. Totalt sammanlagt fastighetsvärde för transaktionerna är 450,5 miljoner kronor.



Resultatet efter skatt blev -12,5 miljoner kronor (-70,5) och resultat per aktie uppgick till -0,03 kronor (-0,18).

