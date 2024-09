En av Stena Fastigheters nyproduktionsprojekt: Stella i Vega, Haninge - omfattar totalt 82 hyresrätter och två kommersiella lokaler. Bild: Stena Fastigheter

Stena Fastigheter startar ytterligare tre bostadsprojekt under 2024

Bygg/Arkitektur Stena Fastigheter fortsätter sin satsning på att bygga nya bostäder och planerar för ytterligare tre projektstarter under 2024 utöver de dryga 1350 lägenheter bolaget har under produktion. Anledningen är ett större intresse bland entreprenadbolagen för att bygga.

– I en bostadsmarknad med ett lågt tempo fortsätter vi att satsa och skapa nya hem där efterfrågan är stor i våra storstadsregioner, både hyresrätter och bostadsrätter. Vi har påbörjat hundratals nya bostäder under 2024, samtidigt pågår förberedelserna på att utveckla kommersiella ytor, samtidigt som vi lägger stort fokus på arbetet att få ner vårt klimatavtryck i vår nyproduktion tillsammans med våra leverantörer, säger Cecilia Fasth, vd för Stena Fastigheter.



De flesta av Stena Fastigheters byggstarter 2024 sker i den nya stadsdelen Vega, i Haninge söder om Stockholm. Här ska över 10 000 invånare få nya hem i 3 500 bostäder och Stena Fastigheter står för dryga 1 500 av dem. Under våren togs bland annat första spadtaget för fastigheten Atlantis, som rymmer 125 hyresrätter.



Under året har ytterligare två byggstarter i Vega startat med över 200 nya bostäder och ytterligare ett kvarter förbereds för start under hösten. Stena Fastigheter har som mål att byggstarta cirka 70 000 kvadratmeter per år, i en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och kommersiellt.

