Ödegårdsgatan i stadsdelen Johannelund, Linköping. Stångåstaden evakuerar nu sina hyresgäster från sin explosionsdrabbade fastighet. Bilden är ett montage. Bild: Wikimedia commons

Stångåstaden evakuerar hyresgäster ur explosions-skadad fastighet

Bostäder Det var under natten mellan onsdag och torsdag som en explosion inträffade på Ödegårdsgatan i stadsdelen Johannelund i Linköping. Nu visar undersökningen att skadorna på konstruktionen är mer omfattande än vad den första bedömningen gjorde gällande. Med anledning av detta kommer fastighetsbolaget Stångåstaden nu att påbörja evakuering till annan bostad för alla drabbade kunder i fastigheten.

Fastighetsbolaget Stångåstaden har under onsdagen inlett arbetet med att säkra den explosionsdrabbade fastigheten.



– Vår bedömning är att vi kan vara färdiga med arbetet att säkra den explosionsdrabbade fastigheten i början av nästa vecka. Först därefter kan polisen genomföra en brottsplatsundersökning på plats i fastigheten. Med anledning av detta kommer vi se till att alla drabbade kunder kommer erbjudas en evakueringslägenhet, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.



Totalt har nio bostäder evakuerats. Under torsdagen har Stångåstaden varit i kontakt med samtliga drabbade hyresgäster och erbjudit stöd i arbetet med att hitta en evakueringsbostad. Då fastigheten ännu inte är säkrad och polisen behöver genomföra en brottsplatsundersökning har ingen fått komma in i fastigheten.



Så snart polisen hävt avspärrningen av fastigheten kommer arbetet med att tömma de drabbade lägenheterna på personliga tillhörigheter och bohag att påbörjas. Därefter kan arbetet med att återställa fastigheten inledas.



– Vi har en krisorganisation som vi sätter in under sådana här särskilda omständigheter. Att våra hyresgäster känner sig trygga är vår högsta prioritet, och vi är här för att stödja dem så gott vi kan med våra resurser genom dessa utmanande tider, avslutar Fredrik Törnqvist.

Ämnen