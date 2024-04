Magnus Persson, CFO på Skanska. Bild: Skanska

Skanskas CFO lämnar bolaget

Bolag Skanska meddelar att Magnus Persson, företagets finansdirektör, idag har bestämt sig för att kliva av och ta sig an nya utmaningar utanför Skanska.

Magnus Persson har arbetat för Skanska i 18 år och har varit medlem i koncernledningen sedan 2018. En rekryteringsprocess kommer att inledas för att utse en efterträdare.



– Jag vill tacka Magnus för hans betydande arbete och bidrag till utvecklingen av det Skanska vi ser idag. Han har spelat en central roll i utvecklingen och genomförandet av den strategi vi lanserade 2018 för att öka lönsamheten i våra affärsområden. Hans djupa kunskap om finansiella marknader, ledarskap och driv, har tillfört enormt värde till företaget. Jag önskar honom all lycka till i framtiden, säger Anders Danielsson, koncernchef för Skanska.



– Skanska har varit min arbetsgivare under 18 år. Jag är otroligt tacksam men också stolt över vad vi har uppnått tillsammans. De senaste 6 åren har mitt fokus varit, tillsammans med koncernledningen, att utveckla och genomföra en strategi som skapar värden för både samhället och aktieägarna. Vi kan nu se resultatet och jag är övertygad om att företaget är väl positionerat inför framtiden. Jag är oerhört tacksam mot de kollegor som jag haft privilegiet att arbeta med och lära känna under mina år på Skanska, säger Magnus Persson.



Magnus Persson kommer att fortsätta i rollen som CFO tills en efterträdare har utsetts.

Ämnen