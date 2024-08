Kontorsbyggnaden The Eight i Bellevue, Washington, USA. Bild: Skanska

Skanska tecknar nytt hyresavtal i USA

Uthyrning Skanska har tecknat ett långt hyresavtal med ett globalt teknikbolag inom marknadsföring för cirka 4 400 kvadratmeter samt 2 000 kvadratmeter garage i kontorsbyggnaden The Eight i Bellevue, Washington, USA. Med detta kontrakt är 82 procent av ytorna nu uthyrda. Hyresgästen förväntas tillträda lokalerna i början av det andra kvartalet 2025.

Det här är den andra uthyrningen i det 67 800 kvadratmeter stora kontorshuset av Class A+ standard, beläget i centrala Bellevue. Skanska har tidigare meddelat om bolagets enskilt största uthyrning av 48 900 kvadratmeter, varav 14 150 kvadratmeter avsåg parkering.



Projektet har erhållit certifieringarna WiredScore Platinum, Fitwel Level 2, SmartScore samt Salmon-Safe och aspirerar på LEED Platinum. Byggnaden är utvecklad och byggd av Skanska med beräknat färdigställande under 2024.



The Eight utgör Skanskas sjätte utvecklingsprojekt i Seattle-området i nordvästra USA, och det andra projektet i Bellevue sedan starten av den kommersiella utvecklingsverksamheten i delstaten Washington under 2011.

