Skanska avyttrar ägandet i LaGuardia Terminal B i New York. Bild: Skanska

Skanska säljer sin andel i La Guardia för 1,2 miljarder kronor

Transaktioner Skanska har tecknat bindande avtal (SPA) avseende försäljning av hela sin ägarandel, motsvarande 32 procent, i LaGuardia Gateway Partners LLC i Queens, New York, NY, USA för 115 miljoner dollar, cirka 1,2 miljarder kronor. Köpare är de befintliga delägarna MI LaGuardia CTB, LLC och Vantage Airport Group (New York) LLC. Transaktionen förväntas bokföras under det fjärde kvartalet 2023 och kommer att allokeras under Centralt.

Slutförandet av försäljningen är villkorad av myndighetsgodkännande och sedvanliga avtalsvillkor. Slutgiltig köpeskilling kan komma att justeras för transaktionskostnader och andra poster. Skanska kommer bekräfta försäljningen och slutgiltigt pris i ett separat pressmeddelande.



LaGuardia Gateway Partners ansvarar för den privata investeringen, utveckling och drift av den helt nya Terminal B på flygplatsen LaGuardia i New York, som en del av avtalet med Port Authority of New York and New Jersey.



Projektering och byggnation av terminalen genomfördes av ett joint venture under ledning av Skanska och slutfördes i juli 2022.



LaGuardia Airport Terminal B var det första flygplatsprojektet i världen som uppnådde LEED Gold, version 4-certifiering för design och byggnation. Det har också erhållit Envision-certifiering och har vunnit ett flertal utmärkelser, bland dem "Bästa flygplats" från UNESCO:s Prix Versailles och "Världens bästa nya flygplatsterminal" av Sky Trax. Utöver det har den mottagit det första betyget om fem stjärnor för en flygplatsterminal i Nordamerika.

