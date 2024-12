Skanska bygger en ny spårvagnsdepå i Finlands huvudstad Helsingfors. Bild: Arkkitehtityo huone APRT

Skanska bygger spårvagnsdepå i Helsingfors

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med City Transport Ltd om att bygga en spårvagnsdepå i Helsingfors, Finland. Kontraktet är värt 252 miljoner euro, cirka 2,9 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2024.

Den nya depån omfattar 41 000 kvadratmeter och kommer att ombesörja cirka 50 spårvagnar. Den har utrymmen för deras dagliga underhåll, städning och reparationsarbete.



Depån kommer att byggas av ett allianskonsortium där Skanska är huvudentreprenör. Alliansen inkluderar också City Transport Ltd, Sweco, Sipti Infra, Rejlers och Arkkitehtityöhuone APRT.



Projektet har höga miljöambitioner. Målet för depåbyggnaden är att certifieras enligt BREEAM-nivån Outstanding. Certifieringssystemet sätter mål till exempel för koldioxidavtryck, energi- och resurseffektivitet samt återvinning av avfall.



Byggnationen kommer att starta under det första kvartalet 2025 och slutföras under det andra kvartalet 2029.

Ämnen