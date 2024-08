Andreas Moritz, vd, Skandiamäklarna. Bild: Skandiamäklarna

Skandiamäklarna: Vanligt bland unga vuxna att hyra ut sin bostad

Bostäder Ränteläget har förändrats drastiskt under det senaste året vilket påverkar bostadsmarknaden. Nu visar Skandiamäklarnas undersökning att det fått två av fem unga vuxna att hyra ut sin bostad. Det är betydligt högre än det svenska snittet på 14 procent. Andreas Moritz, vd på Skandiamäklarna, spår att många kommer fortsätta hyra ut bostäder även under hösten, även om räntan sänks.

Inflation och räntor fick svenskarna att hyra ut bostäder i större utsträckning än tidigare under föregående år. SkandiaMäklarnas senaste undersökning Räntetempen visar att 14 procent av svenskarna har hyrt ut sitt boende under det senaste året, som följd av förändrad ränta. Det visar sig också att män i högre utsträckning hyr ut sina bostäder. Två av tio uppger att de hyrt ut sin bostad de senaste tolv månaderna – det är dubbelt så många jämfört med kvinnor.



För unga vuxna, 18–29 år, har uthyrning varit vanligare än så. Två av fem uppger att de har hyrt ut hela eller delar av sin bostad det senaste året till följd av förändrat ränteläge. Flest personer inom denna grupp har flyttat hem till familj, vän eller partner för att kunna hyra ut sin bostad. Men hela sju procent av denna grupp har även uppgett att de valt att investera i en ny bostad för möjlighet till uthyrning. Åtta procent har även funderat på att hyra ut, men ännu inte gjort det.



– Det är troligtvis fler i den yngre målgruppen som har mindre pengar att röra sig med. Därför är det förståeligt att det främst är denna åldersgrupp som behövt anpassa sin boendesituation till det ekonomiska läget och hyrt ut sin bostad i stötte utsträckning. De senaste månaderna har bostadsmarknaden lättat och det skapar nya möjligheter att byta bostad eller ta sig in på marknaden för första gången. Att räntorna är på väg tillbaka bidrar till en skjuts i marknaden i form av fler affärer och kommer inte minst hjälpa yngre som vill köpa sin första lägenhet. Lägre räntor kan också bidra till att antalet uthyrningar minskar något, säger Andreas Moritz, vd på Skandiamäklarna.

Ämnen