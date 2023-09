Sigma hyr totalt 900 kvadratmeter av Lundbergs. Bild: Lundbergs

Sigma växer hos Lundbergs

Uthyrning Konsultbolaget Sigma satsar stort i Linköping och flyttar in i nya större lokaler när man expanderar verksamheten och gör plats för fler medarbetare. Fastighetsägare och hyresvärd är Lundbergs Fastigheter. Det är tre plan i det tidigare polishuset på Ågatan 9, vid farbror Melins torg, som genomgår en stor anpassning och kommer att ge plats till 60 arbetsplatser för Sigma och 40 arbetsplatser för ytterligare en hyresgäst.

– Vi är mycket glada över det fortsatta samarbetet med Sigma och ser fram emot att få fortsätta bidra till utvecklingen av deras verksamhet med fräscha, skräddarsydda lokaler på ett attraktivt cityläge. Det ska bli mycket spännande att följa med på deras fortsatta resa, säger Daniel Andersson, marknadsområdeschef i Linköping på Lundbergs Fastigheter.



Sigma som i dag har kontor hos Lundbergs Fastigheter på intilliggande Ågatan 7, har växt i snabb takt de senaste åren, från tio anställda 2013 till fler än 150 medarbetare i Linköping idag. På sin nya adress kommer företaget att disponera 900 kvadratmeter fördelade på fastighetens samtliga tre våningsplan. På källarplanet i den tidigare polis-gympasalen kommer det finnas ett väl tilltaget gym med omklädningsrum.

– Vi ser en trend att mer och mer folk kommer tillbaka och arbetar från kontoret. Att kunna sitta centralt i Linköping, med restauranger, butiker och eget träningscentrum i huset kommer betyda mycket för vår personal. Detta kommer bidra till ytterligare attraktion runt Sigma, säger Johan Edlund, vd Sigma Technology IT Group AB.



Fastigheten som för många linköpingsbor är känd som "det gamla polishuset" uppfördes 1944-45 och är i dag K-märkt. Anpassningen av lokalerna som påbörjas under hösten 2023 kommer att ta stor hänsyn till historien och utföras varsamt för att bevara husets arkitektoniska och historiska värden. Arbetet färdigställs under första halvan av 2024 och Sigma flyttar in i sina nya lokaler till sommaren.

