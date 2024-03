Siemens flyttar in i Granitors Drivbänken. Bild: Granitor

Siemens flyttar sitt Malmökontor

Uthyrning Siemens är den senaste i raden av nya hyresgäster som flyttar in i Drivbänken, det andra kontorsprojektet i det hållbara kvarteret Embassy of Sharing i Hyllie, Malmö. Inflyttning sker sommaren 2025.

Bild: Granitor Properties

Illustration av Drivbänken i Embassy of Sharing, Malmö. Illustration av Drivbänken i Embassy of Sharing, Malmö.

Siemens har redan sitt nuvarande kontor i stadsdelen Hyllie i Malmö, och flyttar därför inte så långt geografiskt. När de flyttar in i Drivbänken i kvarteret Embassy of Sharing, beläget intill stationstorget i Hyllie, får de tillgång hela det breda serviceutbud som Embassy of sharing kommer att erbjuda. Här finns allt från inspirerande mötesrum till avslappningsområden för kreativa pauser med terrasser i söderläge på varje plan - dessutom coworkingytor och gemensamma lokaler för oväntade möten. Inne- och utemiljön i Drivbänken är designad för att främja produktivitet, hälsa och trivsel. Huset kommer att WELL-certifieras vilket är en internationell standard för hälsosamma arbetsplatser där design och konstruktion optimeras för att främja människors hälsa och välbefinnande i allt från ljusinsläpp till matutbud.

– Vårt val av nya kontorslokaler i Malmö föll på Drivbänken då fastighetens miljöklassning hjälper oss uppnå vår målsättning om netto-noll koldioxidutsläpp från Siemens lokaler till år 2030. Viktigt i vårt val har även varit att kunna erbjuda våra medarbetare en attraktiv arbetsplats som möjliggör flexibelt och aktivitetsbaserat arbete, säger Michél Moussa, Head of Regional Asset Management i Norden och Nederländerna.



Drivbänken är förbunden via en gångbro med kontorsbyggnaden Fyrtornet, som också kommer att innehålla Malmö stads nya bibliotek Kulturfyren och publika ytor på bottenplan. Byggnaderna kommer att ha en gemensam reception och dela på resurser, serviceutbud och ytor.

– Vi är glada och stolta över att välkomna Siemens som vår nya hyresgäst i Drivbänken. Vi tror att deras hybrida arbetsmodell passar perfekt i Embassy of Sharing och hoppas att detta blir deras drömkontor. Här kan de få arbetsmiljöer där samarbete kan blomstra och kreativitet blir en del av vardagen, säger Maria Ekström, affärschef Granitor Properties.

