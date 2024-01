Parkhus 4 i Pedagogen Park. Bild: Aspelin Ramm

SGN Sport Sverige flyttar sitt huvudkontor till Pedagogen Park

Uthyrning SGN Sport Sverige består av sport- och fritidskedjorna Team Sportia, Sportringen och Bike Nation med totalt över 240 anslutna butiker runt om i landet. Nu har de tecknat avtal om att hyra 435 kvadratmeter och flytta in med sitt huvudkontor i Parkhus 4 i den framväxande stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal.

– Det känns riktigt bra att ytterligare en ny verksamhet väljer att flytta hit. Det bidrar till en spännande mix av olika företag som alla är med och skapar en dynamik som gör Pedagogen Park till en attraktiv mötesplats, säger Kristian Höglind, uthyrnings- och marknadschef på Aspelin Ramm Fastigheter.



Parkhus 4 har tillsammans med det intilliggande bostadskvarteret Parkhus 5 utformats av arkitektbyrån Wingårdhs med målet att skapa en levande stadsgata med en blandning av butiker, bostäder, restauranger, kontor och lokal service. De båda parkhusen är en utbyggnad av Pedagogen Park med 12 000 kvadratmeter kontorsyta, 42 lägenheter och 3 000 kvadratmeter butiksytor i markplan.

– Vi vill skapa en levande och trygg stadsdel där människor kan bo, arbeta, trivas och må bra dygnet runt. För att lyckas med det är en viktig del att vi har attraktiva verksamheter och ett brett utbud av lokal service under både dag- och kvällstid. Vår ambition är att skapa det bästa stadsdelscentrumet i regionen, säger Kristian Höglind.



Bland hyresgästerna i Parkhus 4 finns bland annat Handelsbanken, Hager, Vestia och Pizzeria Mums.



Lars Palmgren är vd för SGN Sport Sverige som driver och fungerar som support till de butiker som är anslutna till kedjorna Team Sportia, Sportringen och Bike Nation. Han ser fram emot att flytta sitt huvudkontor till Pedagogen Park efter sommaren 2024.

– Det finns flera parametrar att ta hänsyn till när det kommer till att flytta ett huvudkontor, eller som vi väljer att kalla det, servicekontor. Det geografiska läget, möjligheten till frekvent och hållbar kollektivtrafik, moderna och kreativa ytor, ekonomi och det viktigaste av allt – det skall vara till fördel för medarbetarna. Genom att välja Parkhus 4 i Mölndal ser vi att alla dessa parametrar till fullo möts och införlivas, säger Lars Palmgren.



De första hyresgästerna i Parkhus 4 flyttar in under våren 2024.

Ämnen