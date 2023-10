Erik Selin, vd för Balder. Bild: Balder

Sex miljarder i värdeförändringar tynger Balders resultat

Bolag Balder ökar förvaltningsresultatet något till 4 683 miljoner kronor jämfört med 4 601 miljoner samma period förra året. Samtidigt blev resultatet efter skatt -1 978 miljoner kronor, en siffra som påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med -5 995 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 683 Mkr (4 601), vilket motsvarar en minskning per aktie med 1 % till 4,06 kr (4,11)



Långsiktigt substansvärde uppgick till 89,74 kr per aktie (92,84)



Hyresintäkterna uppgick till 8 855 Mkr (7 716)



Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -1 978 Mkr (9 329) motsvarande -1,71 kr per aktie (8,34)



Periodens förvaltningsresultat uppgick till 5 009 miljoner kronor (5 030). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 683 miljoner (4 601), vilket motsvarar en minskning per aktie med 1 procent till 4,06 kronor (4,11). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 1 425 miljoner (1 453).



Periodens resultat efter skatt uppgick till -2 486 miljoner (10 277). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -1 978 miljoner (9 329), motsvarande -1,71 kronor per aktie (8,34). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med -5 995 miljoner (6 213), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 6 miljoner (58), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 337 miljoner (69), värdeförändringar avseende räntederivat och optionskomponent konvertibel med 212 miljoner (1 334) samt resultat från andelar i intressebolag om -989 miljoner (873).



I sitt vd-ord kommenterar Erik Selin bland annat den skakiga bostadsmarknaden:

"Trots att bostadspriserna verkar ha stabiliserats, så tycks vi vara på väg mot den lägsta nivån av nyproduktion av bostäder som vi har sett på länge. Å ena sidan bör det minskade utbudet ge stöd åt priserna på andrahands- marknaden, och hålla nere vakansgraderna på hyresbostäder, men med tanke på den bostadsbrist som råder är det en olycklig utveckling. Jag har dock svårt att se att produktionsstarterna ska komma igång under rådande miljö, och det är sannolikt att vi har två till tre år framför oss med successivt minskande utbud av nyproducerade bostäder."

