Rovio hyr kontor i centrala Stockholm av Fabege

Rovio har tecknat ett hyresavtal om cirka 1 200 kvadratmeter kontor på Holländargatan, i centrala Stockholm. Rovio kommer att flytta in under september nästa år med ett avtal som löper i fem år. Fastigheten som även inrymmer anrika Centralbadet är certifierat enligt BREEAM In-Use Very Good och ägs av Fabege.



– På Rovio tror vi på att tillverka videospel är en lagsport. Med våra nya lokaler siktar vi på att skapa ett hem och arbetsplats för Europas bästa mobilspelstillverkare, en plats där de kan känna sig inspirerade och ta den ikoniska Angry Birds 2 till djärva nya höjder och få Rovios nästa globala mobilspelsuccé att komma till liv", säger Johannes Mang, General Manager på Rovio Stockholm.



JLL har varit hyresgästrådgivare till Rovio i affären.

