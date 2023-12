Grand Hotel i Halmstad. Bild: Hospitium/Room Republic

Room Republic ska driva Grand Hotel i Halmstad

Uthyrning Room Republic blir ny operatör av anrika Grand Hotel i Halmstad under första kvartalet 2024. Ett tydligt mål är att göra Grand Hotel till det klart ledande hotellet i Halmstad. Grand Hotel blir Room Republic gruppens sjätte hotell.

I samarbete med fastighetsägaren, Hospitum Fastigheter, planerar parterna att genomföra betydande investeringar under 2024 och 2025 för att modernisera hotellet. Avtalet mellan parterna träder i kraft senast den 22 mars 2024. Som en del av övergången kommer Room Republic att erbjuda den befintliga personalen möjligheten att fortsätta sina anställningar på hotellet. Grand Hotel kommer även att bibehålla sitt partnerskap med Best Western Hotels.



– Vi är glada över att Room Republic, vårt förstahandsval, har valt att bli operatörer för detta prestigefyllda hotell. Hotellet behöver anpassas till framtidens resenärers preferenser, och Room Republic har en lång historia av framgång i att uppnå detta, säger Uwe Löffler, styrelseordförande för Hospitium Fastigheter.



Room Republic driver idag hotell som Åhus Seaside Hotel & Spa, Hotel Statt i Hässleholm, V Hotel Helsingborg, Hotel Feliz och Palma Suites i Palma de Mallorca. Bolaget ägs av Kjell och Karin Jakobsson.



– Vi är noggranna i våra val av hotell för expansion, men när möjligheten med Grand Hotel presenterades var det svårt att avstå. Hotellet har en anrik historia, passar utmärkt in i vår hotellportfölj och vi har ett tydligt mål att göra Grand Hotel till Halmstads ledande hotell, säger Kjell Jakobsson, delägare i Room Republic.

