Roger Akelius spår prisfall på fastigheter och fastighetsaktier från sommaren 2024. Bild: Nicklas Tollesson

Roger Akelius spår prisfall – står då redo med kassa på 40 miljarder att handla för

Bolag Roger Akelius berättar i en intervju med Dagens industri att Akelius står redo att handla med en kassa på cirka 40 miljarder kronor. Han tror på ett prisfall på fastigheter och fastigheter under första halvåret 2024.

Efter ett år där många bolag kippat efter andan och behövt göra försäljningar för att hantera lån- och räntekostnader sitter Akelius i en god sits, enligt bolagets grundare Roger Akelius. I en intervju med Dagens industri berättar han bolag kliver in i 2024 med en kassa runt 40 miljarder kronor att handla för och står redo när priserna sjunker. Något som enligt Akelius kommer ske från i sommar, efter ett svagt första halvår.

– Priserna på fastigheter och därmed på fastighetsbolagsaktier kommer det närmaste halvåret att falla ytterligare 5-10 procent. Det blir billigare att köpa i sommar, säger Roger Akelius till DI.



Roger Akelius menar i intervjun att många bolag fortfarande har uppblåsta fastighetsvärden på över 10–15 procent jämfört med de verkliga värdena. Något som han tror kommer att brisera under 2024, i likhet med vad som skett under de två senaste kriserna.

– 2024 kommer vissa bolag att tvingas sälja av delar av sitt fastighetsbestånd, vilket drar ned värderingen i inte bara deras bokföring utan i hela fastighetssektorn. Kort: Då blir det bra köpläge. Till dess sitter jag still i båten, säger Akelius till DI.

