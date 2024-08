Svante Bengtsson, vd för Fastator. Bild: Fastator

Röda siffror för Fastator – men vd:n tror på vändning

Bolag Fastator gör negativt resultat om -358,3 miljoner kronor i H1 och soliditeten är nere på 15,8 procent – men vd Svante Bengtsson ser förutsättningar för att på ordnat sätt hantera den tuffa sitsen.

Perioden januari - juni

- Omsättning, 190,2 MSEK (249,1 MSEK)

- Avkastning på eget kapital, -57,6 % (-14,1)

- Periodens totalresultat, -358,3 MSEK (-228,4)

- Resultat per aktie efter utspädning, -4,34 SEK (-2,95)

- Soliditet vid periodens slut, 15,8 % (24,4)

- Substansvärde vid periodens slut, 491,8 MSEK (838,4)

- Substansvärde per aktie efter utspädning, 6,33 SEK (10,79)



Kvartalet april - juni

- Avkastning på eget kapital, -17,7 % (-4,9)

- Periodens totalresultat, -110,3 MSEK (-78,7)

- Resultat per aktie efter utspädning, -1,19 SEK (-0,98)

- Omsättning, 78,7 MSEK (116,7)



Kommentar från vd Svante Bengtsson:

– Den ogynnsamma utveckling som varit på fastighetsmarknaden har även påverkat investmentbolaget Fastator med tydliga effekter vid årsskiftet. Sedan i våras har vi därför agerat för att dels säkra fortsatt finansiering, dels för att inte behöva genomföra ofördelaktiga försäljningar av tillgångar när priset är lägre än det långsiktiga värdet. I juli nådde vi en principöverenskommelse med våra obligationsinvesterare kring hur räntor och amorteringar ska hanteras, en finansiell lösning som omfattar en förlängning av löptider, ändrade obligationsvillkor och amorteringar.

– Vi har nu skapat förutsättningar för en ordnad hantering av Fastators skulder under flera år, en period som vi ser kommer att kännetecknas av återhämtade fastighetsvärden och en marknad som vänder uppåt. För varje kvartal kommer vi närmare denna vändning.

