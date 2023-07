Bild: Istock

RO Properties och Galjaden förvärvar utvecklingsprojekt i Enköping

Transaktioner RO Properties och Galjaden har förvärvat fastigheten Enköping Lillsidan 4:1 på Doktor Westerlunds gata 20 i Enköping.

Lillsidan har på senare år genomgått en stor omvandling från lättindustri till en levande stadsdel med bostäder, matbutik och skolor. På några minuters promenad nås centrala Enköping, Enköpingsån och Drömparken. På fastigheten planeras trygghetsbostäder och bostadsrätter för seniorer inom ramen för konceptet Seniorliv Plus. Detta kommer att bidra till att möta behoven hos en växande senior befolkning och skapa en trygg och bekväm boendemiljö för seniorer i Enköping.

Genom detta förvärv fortsätter RO Properties att stärka sin närvaro på den svenska fastighetsmarknaden.

– Vi är mycket glada över möjligheten att tillsammans med Galjaden Fastigheter utveckla en av de sista återstående utvecklingsbara fastigheterna i Lillsidan. Galjaden är en ideal partner för RO Properties med sin starka finansiella ställning samt expertis inom förvaltning och förädling av lager-, industri- och logistikfastigheter. Tillsammans med vårt nyligen tillkännagivna förvärv i Nacka har RO Properties på kort tid utökat projektportföljen med cirka 200 bostäder. Vi befinner oss i en stark position på marknaden och hoppas kunna kommunicera fler spännande affärer under hösten", säger Simon Svensson, vd på RO Properties.

– Vi har länge velat göra ett samarbete med RO Properties och när marknaden nu öppnar upp för mer möjligheter känns det väldigt bra att kunna ta tillvara chanser där de uppstår. Via vårt samarbete med RO properties kan vi arbeta mer med utveckling av bostadsprojekt, ett område där vi saknar detaljkunskap själva. I detta fall startar projektet med aktiv förvaltning av en industrienhet, ett område där Galjaden kompetens kommer väl till pass emedan vi driver detaljplaneprogram inom detta JV, säger Martin Hansson, vd på Galjaden Fastigheter.

