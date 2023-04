EKO Stormarknad kommer att öppna på Värmdö. Bild: EKO Stormarknad

RO-Gruppen bygger Stockholms första EKO Stormarknad

Bygg/Arkitektur RO-Gruppen har fått uppdraget att utföra om- och tillbyggnad inför EKO Stormarknads första butiksetablering i Stockholmsområdet. Projektet utförs som totalentreprenad i samverkan tillsammans med beställaren Arwidsro.

EKO är ett koncept och varumärke tillhörande Bergendalsgruppen och är i en expansiv fas med flera öppningar planerade under 2023.



De befintliga lokaler som ska anpassas till EKO’s verksamhet är det nedlagda varuhuset BRISAK’s tidigare butikslokal på Värmdö. Totalt omfattar om- och tillbyggnationen 7 500 kvadratmeter golvyta plus lager. Markarbeten på plats påbörjades i vid årsskiftet och nu är produktionen i full gång. Under hösten 2023 ska butiken stå klar för invigning.



– Vi är glada för det förtroende som vi fått från Arwidsro och på det transparenta sätt som vi nu gemensamt genomför om- och tillbyggnaden på Värmdö. Uppgraderingen till EKO kommer att bli ett lyft för handelsplatsen och att vi som totalentreprenör har fått möjlighet att vara med stötta redan i DD-process, förvärv och hyresförhandlingar visar på vår bredd i organisationen, säger Olle Forsberg, affärsområdeschef RO-Gruppen Stockholm.

