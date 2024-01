Prologis skriver hyresavtal med Comfort i Arlandastad. Bild: Prologis

Prologis tecknar nytt hyresavtal i Arlandastad

Uthyrning Logistikfastighetsföretaget Prologis har tecknat nytt avtal med Comforta AB i Arlandastad. Avtalet omfattar 5 614 kvadratmeter av logistikfastigheten Prologis Park Arlanda DC6 unit 2. Fastigheten, som byggdes på spekulation, färdigställdes i februari 2023 och är nu fullt uthyrd. Comforta planerar att öppna upp sin verksamhet sommaren 2024.

Comforta AB, dotterbolag till ett av Europas ledande textilföretag Lindström Group, erbjuder textilservice för hotell och restauranger. De har nu tecknat hyresavtal med Prologis för Arlanda DC6, där de under en lång tid framöver kommer bedriva tvätteriverksamhet.



– Precis som våra kunder värdesätter vi långsiktiga samarbeten, varav ett längre hyresavtal kändes helt rätt. Vi ser Prologis som en stabil partner vars ambitioner och miljömål rimmar väl med våra egna där vi 2050 ska uppnå en helt koldioxidneutral verksamhet, säger Thomas Utriainen, Project Manager, Lindström Group.



Fastigheten byggdes på spekulation och stod färdigbyggd i februari 2023. De totalt 12 141 kvadratmeterna är fördelade på två enheter, varav den första redan är uthyrd sedan tidigare. I och med det nytecknade avtalet med Comforta är fastigheten således fullt uthyrd. Precis som samtliga av Prologis nya logistikfastigheter är detta en toppmodern fastighet, miljöcertifierad enligt BREEAMs standard "Very good". Därtill klimatkompenserades byggnationen via organisationen Cool Earth som skyddar hotad regnskog.



– Vi gläder oss åt att välkomna Comforta till Prologis Park Arlanda DC6. Det här är ett företag som delar våra höga hållbarhetsambitioner, och vi ser fram emot att underlätta för dem och deras verksamhet genom vårt partnerskap, säger Tony Johansson, Head of Development Nordics på Prologis.

