Bild: Istock

Prisma utser ny transaktionschef

Karriär Prisma Properties har rekryterat Tom Hagen till rollen som transaktionschef. Han tillträdde sin roll den 1 juli och kommer att ingå i Prismas ledningsgrupp.

Tom Hagen har mångårig erfarenhet av transaktioner inom fastighetsbranschen, senast som en del av investeringsteamet på Prismas huvudägare Alma Property Partners. Han har under sin tid på Alma haft en aktiv roll i att bygga upp Prisma Properties som bolag, hela vägen till vårens börsintroduktion.

– Jag är otroligt glad över att kunna välkomna Tom Hagen som transaktionschef för Prisma Properties. Vi har en spännande tid framför oss och Tom kommer att spela en viktig roll för vår fortsatta tillväxtresa, där vi utöver projektutveckling även kommer att ha ett stort fokus på förvärvsmöjligheter i hela Norden, säger Fredrik Mässing, vd på Prisma Properties.



Tom Hagen har även en bakgrund på DWS Real Estate där han ansvarade för investeringstransaktioner i DACH-regionen och Frankrike. Han har en Bachelor of Science i Environmental Engineering från Technische Universität München och en Master of Science i Real Estate and Construction Management från KTH i Stockholm.

– Det är väldigt roligt att få möjlighet att bli del av Prisma och att arbeta i ett av de mest expansiva segmenten på marknaden. Med en lyckad börsintroduktion bakom oss och friskt kapital ser jag flera attraktiva förvärvsmöjligheter för Prisma under kommande halvår. Jag ser fram emot att, tillsammans med mina kollegor, fortsätta tillväxtresan på den nordiska marknaden, säger Tom Hagen.

