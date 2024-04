Placerum Kapitalförvaltning öppnar kontor på Storgatan i Luleå. Bild: Galären

Placerum Kapitalförvaltning etablerar sig i Luleå

Uthyrning Som ett led i expansionen längs Norrlandskusten öppnar nu Umeåföretaget Placerum Kapitalförvaltning kontor hos Galären i Luleå.

För två veckor sedan öppnade Placerum Kapitalförvaltning sitt första kontor i Luleå. Företaget finns sedan tidigare i Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Härnösand. Idag sitter de i tillfälliga lokaler i väntan på att det nya Placerumkontoret i Galärens fastighet på Storgatan 52 ska färdigställas.

– Vi är glada att vi hittat så pass fina och flexibla lokaler för vårt kontor i Luleå. Galären anpassar nu ytorna efter vår verksamhet och i augusti flyttar vi in. Att de även kunde erbjuda oss ett tillfälligt kontor under tiden lokalerna blir färdiga var en perfekt lösning för oss, då vi ville komma igång med Luleåverksamheten så snart som möjligt, säger Göran Palo Häggqvist, som är nytillträdd kontorschef i Luleå.



Lokalerna som Placerum flyttar in i är 176 kvadratmeter med kontor, lounge, mötesrum samt en terrass mot innergården. Här kommer tre till fyra medarbetare att sitta.

– Vi är jätteglada för Placerums nya etablering i Luleå och välkomnar dem till våra lokaler, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären.



Den nya etableringen innebär några nya arbetstillfällen till Luleå.

– Det stämmer, just nu rekryterar vi två nya medarbetare till Luleåkontoret med kompetens inom förmögenhetsrådgivning och försäkring, säger Göran Palo Häggqvist.

