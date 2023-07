Peabs resultat före skatt påverkas positivt med 790 miljoner kronor i andra kvartalet, skriver de i pressmeddelandet.

Peab vinner tvist med Unibail Rodamco Westfield efter sex år

Juridik Den 30 juni 2023 meddelades dom i målet mellan Peab och Unibail Rodamco Westfield avseende entreprenaden Mall of Scandinavia i Solna. Domen innebär att Peabs rörelseresultat påverkas positivt med 400 miljoner kronor i andra kvartalet. Resultateffekten före skatt blir 790 miljoner kronor i andra kvartalet. Kassaflödet kommer att påverkas positivt med cirka 1,4 miljarder kronor i tredje kvartalet, skriver Peab i ett pressmeddelande. Unibail Rodamco Westfield skriver i ett eget pressmeddelande att de vill ha domen upphävd.

Peab erhöll entreprenaden att bygga Mall of Scandinavia i december 2010 och anläggningen stod klar för invigning i november 2015. Peab ansåg sig ha rätt till ersättning för de fördyringar som omfattande ändringar av projektet under produktionsfasen innebar. Parterna kunde inte enas om utestående krav och mellanhavanden och skiljeförfarande inleddes under 2017. Skiljedom meddelades den 30 juni 2023.



– Det känns bra att skiljedomen nu är klar och att vi vann framgång. Vi är stolta över att ha byggt Mall of Scandinavia, säger Jesper Göransson vd och koncernchef i Peab.



Tvisten är därmed avslutad och det finns inga kvarstående risker relaterade till entreprenaden Mall of Scandinavia, skriver Peab i sitt pressmeddelande. Men för Unibail Rodamco Westfield är inte tvisten över.

– Vi kommer att klandra skiljedomen vid Svea hovrätt, och vi är övertygande om att det finns goda grunder för att få den upphävd. Tvisten är inte avslutad och vi är förvånade över att Peab har gått så långt som att påstå att det inte längre föreligger några risker för Peab med hänsyn till tvisten. Vi kommer att ta tillvara alla möjligheter som står till buds för att få saken slutligt och korrekt rättsligt prövad, säger Jurn Hoeksema, Rodamco Projekt och COO Northern Europe, Unibail Rodamco Westfield.



Bolaget konstaterar att i mars 2021 meddelades två särskilda skiljedomar om principiella frågor i målet. Domen som meddelades den 30 juni 2023 går tvärt emot dessa tidigare domar och innehåller i stort sett i varje del väsentliga fel, skriver de vidare i sitt uttalande, som fortsätter med att mena att i den nu aktuella domen skiftade två av tre skiljedomare ståndpunkt i avgörande frågor, i vad som inte tycks vara resultatet av en juridisk analys. I stället har skiljedomstolen dömt ut stora summor baserat på icke-rättsliga uppskattningar, är uppfattningen.



"Den tredje skiljedomaren i skiljenämnden har skrivit sig skiljaktig till mycket stora delar av domen. I sin skiljaktiga mening pekar han ut allvarliga fel i skiljedomen, såsom att avgörandet i flera delar strider mot de särskilda skiljedomarna, liksom mot skiljeförfarandelagen."

