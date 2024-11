LKAB:s demonstrationsanläggning för kritiska mineral i Luleå startas omgående. Bild: Peab

Peab i "kritiskt" avtal med LKAB

Ekonomi/Finansiering Peab har fått uppdraget att bygga LKAB:s demonstrationsanläggning för kritiska mineral i Luleå. I anläggningen ska LKAB verifiera processen för förädling av fosfor och sällsynta jordartsmetaller. Kontraktssumman uppgår till 118 miljoner svenska kronor.

LKAB planerar att uppföra en industripark för kritiska mineral i Luleå. Det är en anläggning där kritiska mineral ska utvinnas från vad som idag är gruvavfall från LKAB:s järnmalmsproduktion. Det handlar bland annat om att få fram fosfor och sällsynta jordartsmetaller, som behövs för till exempel jordbruk, elbilsproduktion och vindkraftverk.



Peabs uppdrag är att uppföra LKAB:s demonstrationsanläggning som kommer att ligga till grund för kommande beslut för den planerade uppskalningen av produktionen och etableringen av en fullskalig industripark i Luleå. Entreprenaden omfattar markarbeten samt uppförande av processbyggnaden.

– Just nu sker några av de största industrisatsningarna i svensk historia och vi på Peab är stolta över att spela en viktig roll i den utvecklingen. Vi har många medarbetare lokalt i Norrbotten som har lång erfarenhet av att bygga stora industriprojekt i norr och vi ser fram emot att få bygga den här banbrytande anläggningen för kritiska mineral, säger Anders Gard, projektansvarig på Peab.



Utöver anläggningens bidrag till omställningen har själva produktionen av demonstrationsanläggningen ett stort hållbarhetsfokus vad gäller klimatneutralitet, energieffektivitet och minimering av avfall.

– Vi ser fram emot samarbetet med Peab, där vi värdesätter vikten av samverkan för att driva projektet både effektivt och säkert. För LKAB kommer säkerheten först, jag känner förtroende för att vi har den gemensamma målbilden. Demonstrationsanläggningen kommer dessutom att ge oss värdefulla insikter inför vår planerade uppskalning av produktionen av kritiska mineral, samtidigt som den ska bidra till ökad säkerhet, förbättrade driftsmetoder och en god arbetsmiljö, säger Anders Lundgren, projekt- och hållbarhetschef på LKAB.



Detta entreprenadkontrakt har föregåtts av ett så kallat fas 1-avtal som innebär att Peab kontrakterats för att tillsammans med kund hitta en optimerad produkt med rätt kvalitet samt att hantera risker och osäkerheter. Nu går projektet in i fas 2 som innebär tecknande av entreprenadkontrakt.



Uppdraget är en utförandeentreprenad i samverkan. Avtalet omfattar den första etappen i projektet med option på ytterligare etapper. Arbetet startar omgående och anläggningen beräknas vara färdigställd under 2026.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2024.

