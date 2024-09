Skärmavbild 2024-09-27 kl. 08.17.59 Bild: Peab

Peab bygger mobilitetshus i Sundsvall

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga nytt mobilitetshus med parkeringsytor i Sundsvall. Beställare är Urban Hub AB och kontraktssumman uppgår till 109 miljoner svenska kronor.

Det nya mobilitetshuset byggs i åtta våningsplan över en befintlig servicetunnel för det intilliggande avloppsreningsverket. Det ställer höga krav på grundläggningen och stor hänsyn under byggarbetet. Mobilitetshuset kommer att ha parkeringsytor för bilar samt laddstationer för eldrivna fordon.



– Jag är glad att vi på Peab får vara med i stadsutvecklingen på det fina området på Norra Kajen i Sundsvall. Att vi med lokal arbetskraft, tillsammans med Urban Hub, är med och skapar ett modernt mobilitetshus passar väl in i vårt arbete med att förbättra vardagen där vi bor och arbetar, säger Fredrik Timan, regionchef på Peab.



– Jag är glad att tillsammans med Sundsvalls kommun och Peab kunna skapa en hub för parkering och mobilitet i Norra Kajen. Mobilitetshuset är förberett för en hållbar framtid och stämmer väl överens med vår övergripande vision om ett levande, modernt och fossilfritt samhälle, säger Christofer Kraft, vd på Urban Hub.



Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart under hösten 2024 och beräknas stå klart under våren 2026.



Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2024.

