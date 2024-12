Anders Unger blir vd för Paulssons Fastigheter. Bild: Paulssons Fastigheter

Paulssons Fastigheter byter vd

Bolag Anders Unger har utsetts till ny vd för Paulssons Fastigheter och kommer att tillträda sin tjänst den 13 januari 2025.

Nuvarande vd Ewa Folkesson har på egen begäran valt att avsluta sin tjänst för att anta nya utmaningar utanför bolaget. Ewa Folkesson har varit vd för Paulssons Fastigheter sedan 2019 och har under sin tid framgångsrikt lett företaget genom en större omstrukturering och förändringsprocess. Ewa Folkesson kommer att arbeta kvar som vd fram tills dess att Anders Unger är på plats i sin nya roll.



Anders Unger som är bolagets ekonomichef sedan två år tillbaka har lång erfarenhet från ledande befattningar inom ekonomi och administration från bolag i olika branscher.

– Det är med glädje och tillförsikt som jag tar mig an vd-rollen. Jag ser fram emot att tillsammans med personalen fortsätta att utveckla Paulssons Fastigheter, säger Anders Unger.

– Jag vill tacka för fem fantastiska år på Paulssons Fastigheter, det har varit stimulerande på alla plan och jag är stolt och glad över den utvecklingsresa vi gjort tillsammans med medarbetarna, säger Ewa Folkesson.

– Jag är tacksam för Ewas starka organisatoriska insats i bolaget och känner att vi skapat en modern och engagerad organisation under hennes ledarskap. Jag önskar henne varmt lycka till med nya utmaningar. Samtidigt välkomnar jag Anders in i en ny roll i bolaget. Känns fantastiskt att ha en stark resurs inom Paulssons Fastigheter för en intern rekrytering. Anders bakgrund och erfarenhet stämmer väl överens med den profil vi i styrelsen känner är rätt för företaget under nästa fas och nu blickar vi framåt tillsammans, säger Mirja Jönsson, ägare till Paulssons Fastigheter.

