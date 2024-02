Liia Nõu, vd för Pandox. Bild: Pandox

Pandox säljer i Kanada

Transaktioner Pandox har ingått avtal om avyttring av Doubletree by Hilton Montreal i Kanada. Försäljningen avser både hotellfastighet och hotelldrift med ett transaktionspris om cirka 80 miljoner kanadensiska dollar, motsvarande cirka 567 miljoner kronor. Frånträde planeras ske i det andra kvartalet 2024.

– Med avyttringen av Doubletree by Hilton Montreal realiserar vi värden och frigör kapital för investeringar med högre avkastningspotential på våra hemmamarknader där vi kan bedriva en mer effektiv hotellfastighetsutveckling. Vi har ägt hotellfastigheten sedan 2008 och har i etapper, tillsammans med ett starkt team i Montreal, framgångsrikt utvecklat hotellprodukten. Vi är glada över att ha träffat avtal med en stark lokal hotellfastighetsägare som kan ta hotellfastigheten med dess utmaningar och möjligheter till nästa nivå, säger Liia Nõu, vd för Pandox.



Transaktionsvärde brutto uppgår till 95 miljoner kanadensiska dollar, motsvarande cirka 673 miljoner kronor. Efter avdrag för strukturellt investeringsbehov (fasad) om cirka 15 miljoner kanadensiska dollar, motsvarande cirka 106 miljoner kronor uppgår transaktionspriset till cirka 80 miljoner kanadensiska dollar, motsvarande cirka 567 miljoner kronor, vilket också motsvarar fastighetens bokförda värde per 31 december 2023. Transaktionspriset speglar hotellfastighetens framtida investeringsbehov, hotellverksamhetens bedömda lönsamhetspotential samt Pandox begränsade skalfördelar i drift och fastighetsförvaltning i Montreal, där vi efter avyttringen av InterContinental Montreal 2023 endast har en hotellfastighet kvar. Hotellfastigheten är obelånad. Hotellets omsättning uppgick 2023 till cirka 50 miljoner kanadensiska dollar, motsvarande cirka 354 miljoner kronor.



Transaktionen sker via en inkråmsaffär och beräknas slutföras i det andra kvartalet 2024 efter sedvanlig granskningsprocess, enligt kanadensisk praxis, där köparen erlägger en deposition som förverkas om transaktionen inte slutförs. Köparen är en väletablerad hotellfastighetsägare med säte i Montreal.



Hotellet har 595 rum och redovisas under affärssegmentet Egen drift.

