Ulrika Hallengren. Bild: Josefin Widell Hultgren

Ökat driftöverskott för Wihlborgs – men förvaltningsresultatet lägre

Bolag Hyresintäkterna ökade för Wilhlborgs under det andra kvartalet med 7 procent till 1 032 miljoner kronor. Driftsöverskottet ökar till 764 miljoner kronor vilket är det högsta resultatet någonsin för ett enskilt kvartal. Det här motsvarar en tillväxt med 6 procent och en överskottsgrad om 74 procent. Räntekostnaderna ökar också, vilket gör att förvaltningsresultatet minskar med 6 procent till 460 miljoner kronor. – Aktiviteten bland hyresgästerna är fortsatt god. Det finns fortsatt ett förändringstryck hos många hyresgäster och med en nära dialog, goda relationer och bred portfölj av fastigheter lyckas vi oftast skapa lösningar som är bra både för dem och för oss, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Nettouthyrningen för kvartalet uppgick till 21 miljoner kronor. Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 2 072 miljoner kronor mot motsvarande periods 1 935 miljoner kronor. Driftsöverskottet ökade med 7 procent från 1 389 till 1 482 miljoner kronor.

Periodens resultat uppgick till 698 miljoner kronor, jämfört med förra periodens 625 miljoner kronor. Det nya resultatet motsvarar ett resultat per aktie om 2,27 kr (2,03).



– Driftsöverskottet i det andra kvartalet ökar till 764 miljoner kronor vilket är det högsta resultatet någonsin för ett enskilt kvartal, säger

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, i sina kommenterar till rapporten.



– Att vi valt att fortsätta investera även under de senaste lite mer utmanande åren ger oss bra tillväxtmöjligheter. Under kvartalet har vi både utökat vår projektportfölj och förvärvat en kontorsfastighet med ett mycket bra läge. Den kompletterar vårt befintliga utbud av lokaler i området och vi har möjlighet att förbättra fastigheten väsentligt vad gäller uthyrning, drift och energiprestanda.



– Vi har fortsatt arbetet med att miljöcertifiera våra fastigheter och energieffektiviseringar genomförs löpande. Vår egenutvecklade "Janne-lösning" ger stora energibesparingar där vi kan installera den. Under kvartalet har vi även fattat vårt första beslut om att investera i ett batterilagringssystem på en av våra fastigheter samt tagit fram en kravställning vid upphandling av solceller som innefattar påverkan på människa och miljö.

